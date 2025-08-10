Kad bunt stane u proračunsku rubriku

Jurkas: Smrt u Mediki nije samo smrt jednog čovjeka, već smrt ideje da je moguće graditi paralelni svijet u srcu sistema - Monitor.hr
Medika, kao i mnoge slične inicijative, preživljava na mrvicama koje joj dodijele gradske vlasti postajući kontrakulturnim simbolom, ili pamfletom i opravdanjem za parazitiranjem na ideji ‘otpora’. Sistemu koji ga tolerira i djelomično hrani. Gradski i državni proračuni za alter kulturu godinama su, pogotovo pod novom progresivnijom garniturom u Zagrebu, osiguravali sredstva za program koji je tobože izvan sistema, a zapravo mu fino sjedi u budžetskom džepu. Ironično? Ne. Realno. Sustav voli znati gdje mu je alternativa, pogotovo ako je može administrativno uokviriti i financijski pripitomiti. I zatvoriti ladice. I nije problem u tome što alternativna scena dobiva pare. Treba ih dobivati. Treba ulagati u slobodne zone, eksperimentalnu umjetnost, kulturne prostore koji nisu samo prostor, već zajednica. Ali problem nastaje kad se ti prostori počnu zatvarati u sebe. Kad im samodostatnost postane alibi za izostanak osnovnih civilizacijskih normi. Kad tolerancija preraste u ravnodušnost. Kad sloboda preraste u kaos. Kad se u klubu koji promovira nenasilje dogodi – smrt. Anđelo Jurkas za Mixer.


