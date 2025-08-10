Kad bunt stane u proračunsku rubriku

19. Međunarodni festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI započinje umjetničkim rezidencijama koje će tokom svibnja istraživati ideju elite kroz ples, performans, video, zvuk, tekst i glazbu. Umjetnici rade i žive u istom prostoru promatrajući kako interakcija sa zajednicom oblikuje umjetničko djelo koje stvaraju. Veza između kulture, umjetnosti i političkih praksi uspostavlja se svaki dan. Društveni eksperiment usmjeren prema proizvodnji osobnog iskustva drugih modela življenja te ostvarivanja zajedništva, obrađen umjetnički i sociološki, približava umjetnika, takazvanog drugog, zajednici. Rezultati umjetničkih procesa bit će prikazani na festivalu od 24.5. do 29.5.2016., kad će u 6 dana ukupno biti izvedeno 28 predstava i performansa u više različitih prostora AKC Medika.
Ovogodišnji FAKI je posvećen otpornosti na elitu. Kazalište je kao skupa kolektivna umjetnost vremenom postalo buržujskom umjetnošću i služi kao mjesto na kojem se elita okuplja te svojom odsutnošću i nezainteresiranošću oslabljuje poruku i izričaj medija, odnosno umjetničkog djela. Američkomeksički duo YAYA COLLABORATIONS afirmira mekoću tijela koju formalni suvremeni ples isključuje. Trenirana, umjetna ranjivost kojom plesači očaravaju publiku može štititi izvođača od istinske ranjivosti njegove osobitosti.
Plesačice Liv Fauver i Kata Cots, koje su 2.5. pristigle u Zagreb iz Seattlea i Tijuane, u radu „Soft Associations“ nastojat će razotkriti estetske konstrukte koji ograničavaju naša iskustva suvremenog plesa te pokazati ekonomiju plesnih tijela svjesno i otvoreno štedeći vlastita tijela.
2.5. je u zagrebački AKC Medika pristigao i izvedbeni kolektiv iz Linza RED BUTTON, kojeg čine mlade koreografkinje, plesačice i video umjetnice Sonia Borkowicz, Elsa Mourlam, Izabela Soldaty i Vilte Svarplyte. Red Button je nastao na studiju suvremenog plesa na Sveučilištu Anton Bruckner, kad su četiri studentice viših godina razvile zajednički kritički odnos prema gradu u koji su došle živjeti zbog željenog studija te odlučile svoje iskustvo sistematizirati u jedinstveno koreografsko istraživanje urbanog plesnog tijela. Na FAKIjevoj rezidenciji stvorit će eksperimentalnu plesnu predstavu “Spectaculat’or” , istražujući društvene koncepte ponašanja, preuzimajući tjelesne izraze iz gradskog okruženja te transponirajući zvučnovizualnu sliku urbane svakodnevnice u originalnu elektronsku glazbenovizualnu manifestaciju.
U predstojećim tjednima, djevojkama će se na rezidenciji pridružiti australska plesna kompanija ANYTHING IS VALID DANCE THEATRE iz Pertha s predstavom “When We First Met”, varšavskolondonska kazališna grupa JAJAJANENENE s predstavom “How the Hares Are Dying”, američka umjetnica nastanjena u Berlinu Sura Hertzberg s performansom “Straightjacket”, te londonski umjetnički duo Gabi Serani i Chan SzeWei s projektom „Talk to me and I slap you“.
Izvedbeni program FAKIja, otvoren i besplatan za javnost.
