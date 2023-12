Sorry ljudi, ipak nemere tak jako radikalno

Plaće i štednja u zemlji od 46 milijuna ljudi potrošene su kako se inflacija nastavlja, a dugotrajna gospodarska kriza uništila je vrijednost domaće valute peso. Argentinci se nadaju pobjedi i trećem naslovu svjetskog prvaka kako bi uslijed teške ekonomske situacije “osjetili bar malo radosti”. Građani Buenos Airesa često prosvjeduju na ulicama, no sada nade polažu u nacionalnog heroja Lionela Messija. Kako bi se Messi mogao uspoređivati s Maradonom – najvećim argentinskim igračem u povijesti – on mora dovest momčad do pobjede baš onako kako je Maradona doveo Albiceleste do slave na Svjetskom prvenstvu 1986. godine. “Diego nas gleda s neba”, rekao je Messi nakon utakmice protiv Nizozemske. Mnogi Argentinci vjeruju u to. Tportal I ne samo Argentinci. Zlatan Ibrahimović jučer je rekao: “Zapisano je u zvijezdama tko će osvojiti SP i svi znate na kog mislim. Leo Messi će podignuti trofej”. Index