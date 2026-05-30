Pa ti igraj na Engleze
Triler u Budimpešti: PSG i Arsenal rješavali naslov na penale, pokal pripao Francuzima
U dramatičnom finalu Lige prvaka na Puskás Areni, Paris Saint-Germain i Arsenal odigrali su napet meč pun preokreta koji je nakon 1:1 u regularnom dijelu i produžetaka otišao u raspucavanje jedanaesteraca. Arsenal je rano poveo preko Havertza, no PSG je izjednačio u 65. minuti golom Dembelea s bijele točke. Unatoč taktičkom nadmudrivanju, nervozi na klupama i stativi Kvaratskhelije, mreže su u produžecima mirovale. Drama je dosegnula vrhunac u penalima, gdje su nakon golova Ramosa, Gyokeresa, Douea i Ricea, vratari postali ključne figure u borbi za europski tron. Beraldo je pogodio za 4:3, a Gabriel promašio. Index