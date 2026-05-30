Pa ti igraj na Engleze

U prvom dvoboju 33. kola engleskog nogometnog prvenstva West Ham United i Arsenal su podijelili bodove odigravši 3-3 (2-2).

Arsenal je poveo sa 2-0 golovima Mesuta Ozila (18) i Alexisa Sancheza (35), no momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić uspjela je preokrenuti “hat-trickom” Andyja Carrolla (44, 45+2, 52). Bod “topnicima” osigurao je Laurent Koscielny (70).

Arsenal je trenutačno treći na ljestvici sa 59 bodova, dok je West Ham šesti sa 52. Između njih su dva kluba iz Manchestera, City je četvrti sa 54, a United peti sa 53 boda.

Na vrhu je Leicester City sa 69 bodova, sedam više od drugog Tottenham Hotspura.

TABLICA:

1 Leicester City 32 20 9 3 55 31 69

2 Tottenham Hotspur 32 17 11 4 57 25 62

3 Arsenal 32 17 8 7 55 33 59

4 Manchester City 31 16 6 9 56 32 54

5 Manchester United 31 15 8 8 39 27 53

6 West Ham United 32 13 13 6 52 40 52

7 Southampton 32 13 8 11 41 33 47

8 Stoke City 32 13 8 11 36 39 47

9 Liverpool 30 12 9 9 46 41 45

10 Chelsea 31 11 11 9 49 41 44

11 West Bromwich Albion 31 10 10 11 30 37 40

12 Everton 30 9 11 10 51 42 38

13 Bournemouth 32 10 8 14 38 54 38

14 Watford 31 10 7 14 30 36 37

15 Swansea City 32 9 10 13 33 42 37

16 Crystal Palace 31 9 7 15 34 42 34

17 Norwich City 32 8 7 17 35 56 31

18 Sunderland 31 6 9 16 36 55 27

19 Newcastle United 31 6 7 18 31 58 25

20 Aston Villa 32 3 7 22 22 62 16