Triler u Budimpešti: PSG i Arsenal rješavali naslov na penale, pokal pripao Francuzima - Monitor.hr
Danas (21:00)

Pa ti igraj na Engleze

Triler u Budimpešti: PSG i Arsenal rješavali naslov na penale, pokal pripao Francuzima

U dramatičnom finalu Lige prvaka na Puskás Areni, Paris Saint-Germain i Arsenal odigrali su napet meč pun preokreta koji je nakon 1:1 u regularnom dijelu i produžetaka otišao u raspucavanje jedanaesteraca. Arsenal je rano poveo preko Havertza, no PSG je izjednačio u 65. minuti golom Dembelea s bijele točke. Unatoč taktičkom nadmudrivanju, nervozi na klupama i stativi Kvaratskhelije, mreže su u produžecima mirovale. Drama je dosegnula vrhunac u penalima, gdje su nakon golova Ramosa, Gyokeresa, Douea i Ricea, vratari postali ključne figure u borbi za europski tron. Beraldo je pogodio za 4:3, a Gabriel promašio. Index


Slične vijesti

30.05.2019. (08:30)

Keep Calm and Win the Euro-League

Chelsea osvojio Europsku ligu – pobijedili Arsenal 4:1

https://youtu.be/pgQbeYuB4e0

Finale se igralo na Olimpijskom stadionu u Bakuu, a tek nakon prvih 45 minuta se “otvorilo” pa su svi golovi pali u drugom poluvremenu (i to odlični). Inače, vezni igrač Chelseaa Mateo Kovačić postao je tek drugi hrvatski nogometaš koji je osvojio Ligu prvaka (s Realom) i Europsku ligu , prije njega to je uspjelo samo Ivanu Rakitiću (sa Sevillom i Barcelonom).

09.04.2016. (16:45)

Engleska: West Ham – Arsenal 3-3

U prvom dvoboju 33. kola engleskog nogometnog prvenstva West Ham United i Arsenal su podijelili bodove odigravši 3-3 (2-2).

https://www.youtube.com/watch?v=3FnfkG7qQLs

Arsenal je poveo sa 2-0 golovima Mesuta Ozila (18) i Alexisa Sancheza (35), no momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić uspjela je preokrenuti “hat-trickom” Andyja Carrolla (44, 45+2, 52). Bod “topnicima” osigurao je Laurent Koscielny (70).

Arsenal je trenutačno treći na ljestvici sa 59 bodova, dok je West Ham šesti sa 52. Između njih su dva kluba iz Manchestera, City je četvrti sa 54, a United peti sa 53 boda.

Na vrhu je Leicester City sa 69 bodova, sedam više od drugog Tottenham Hotspura.

TABLICA:
1 Leicester City 32 20 9 3 55 31 69
2 Tottenham Hotspur 32 17 11 4 57 25 62
3 Arsenal 32 17 8 7 55 33 59
4 Manchester City 31 16 6 9 56 32 54
5 Manchester United 31 15 8 8 39 27 53
6 West Ham United 32 13 13 6 52 40 52
7 Southampton 32 13 8 11 41 33 47
8 Stoke City 32 13 8 11 36 39 47
9 Liverpool 30 12 9 9 46 41 45
10 Chelsea 31 11 11 9 49 41 44
11 West Bromwich Albion 31 10 10 11 30 37 40
12 Everton 30 9 11 10 51 42 38
13 Bournemouth 32 10 8 14 38 54 38
14 Watford 31 10 7 14 30 36 37
15 Swansea City 32 9 10 13 33 42 37
16 Crystal Palace 31 9 7 15 34 42 34
17 Norwich City 32 8 7 17 35 56 31
18 Sunderland 31 6 9 16 36 55 27
19 Newcastle United 31 6 7 18 31 58 25
20 Aston Villa 32 3 7 22 22 62 16

14.12.2015. (15:17)

Sudar titana

Ždrijeb Lige prvaka: Real protiv Rome, Barcelona na Arsenal

Izabrani su parovi osmine finala Lige prvaka: Arsenal će se suočiti s Barcelonom, a Roma s Real Madridom Luke Modrića i Matea Kovačića. U sučeljavanju Juventusa i Bayerna Mario Mandžukić odmjerit će snage sa svojim bivšim klubom. Veliki okršaj očekuje se i kod para PSG-Chelsea. Parižani su favoriti, ali lukavi Jose Mourinho pokušat će im ponovno stati na kraj. Od parova Europske lige i hrvatskih igrača koji će sudjelovati, Fiorentina igra s Tottenhamom, Šahtar ide na Schalke. N1, Dnevnik.hr

25.11.2015. (11:57)

Dinamovi juniori uzvratili su Arsenalu na porazu u Zagrebu (0:2) i u 5. kolu juniorske Lige prvaka savladali mlade ‘topnike’ s 2:1 i time si osigurali europsko proljeće

17.09.2015. (21:32)

Možda je samo jeka

Dinamo namontirao lažni zvuk na snimku navijanja na utakmici s Arsenalom

Na snimci jučerašnje utakmice protiv Arsenala objavljenoj na Facebook stranici GNK Dinama zvuk je namontiran i poglašnjen pet puta, piše Srednja.hr. Budući da Dinamove tribine zjape prazne zbog zle krvi između BBB-a i obitelji Mamić, odlučili su se na montažu zvuka sa utakmice otprije osam-devet godina, kako javlja portal Srednja.hr, kad su na utakmicama protiv Arsenala i Werdera tribine bile prepune jer je prodano previše karata. Srednja.hr

16.09.2015. (22:41)

Pozitivni šok!

Dinamo na Maksimiru slavio protiv Arsenala sa 2:1!

Dinamo je slavio s 2:1 protiv Arsenala na otvaranju grupne faze najvećeg europskog natjecanja. Prvi šok za Arsenal dogodio se u 25. minuti kada je Soudani sjajno proigrao Pivarića, čiji je udarac obranio gostujući vratar Ospina, ali se lopta odbila od Chamberlaina i završila u mreži za veliko slavlje 15 tisuća gledatelja na Maksimiru. U drugom poluvremenu Fernandes je fantastično skočio nakon kornera i zakucao loptu u mrežu iza nemoćnog Ospine. Dinamo je rutinski, bez ikakvih problema, čuvao prednost sve do 79. minute kada je Walcott, koji je u drugom dijelu ušao u igru, pobjegao Taravelu i lako matirao Eduarda. Večernji, Index