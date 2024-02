Ne volim Januar, ni bele zimske vragove

Za treći ponedjeljak u siječnju (ove godine to je bio 15.1.) kaže se da je najdepresivniji dan u godini. Datum je 2005. izračunao britanski psiholog Dr. Cliff Arnall, dobrim dijelom u propagandne svrhe, pa je tako i nadimak Blue Monday (nešto kao „tužni ponedjeljak”) skovan za potrebe reklamne kampanje turističke agencije Sky Travel, u svrhu promocije putovanja namijenjenih izbjegavanju neželjenoga (ne)raspoloženja. Sepresija ovdje nikako ne podrazumijeva kliničku depresiju, već se odnosi na sniženo raspoloženje, utučenost, koja u ovim post-prazničnim siječanjskim danima nikome nije strana. Razlozi za ovo? Hladnoća, duge noći, biokemijski procesi u našem organizmu nakon što smo se u blagdanskim danima filali hranom… Uz to, siječanj ima i tu nesreću da je to mjesec podvlačenja crte, od ekonomske bilance do pokušaja uspostavljanja noogodišnjih odluka.

Januar ili siječanj (Kad smo kod sjȅče, radi se opće-slavenskoj riječi od prasl. *sěkti, vezanoj uz proto-indoeuropski korijen *sek) – navodi se ideja da taj mjesec presijeca godinu na pola ili da se onda sijeku drva za ogrjev. Staroslavenska Nova godina vjerojatno se slavila na prijelazu iz veljače na ožujak, dok je u Bizantu i krajevima pod njegovim utjecajem godina počinjala 1. rujna, a u igri su bili i drugi datumi. Novi sat lingvistike u režiji lokalnog portala.