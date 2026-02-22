Pjesme borbe i oporbe
Josip Dabro iz Domovinskog pokreta pojasnio podrijetlo
Saborski zastupnik Josip Dabro objasnio je da je rođen 1983. u Beogradu zbog majčinih komplikacija u trudnoći, no deset dana kasnije vraćen je u roditeljski dom u Odžaku, Bosna i Hercegovina. Tijekom rata 1992. godine obitelj se preselila u Otok kod Vinkovaca, gdje Dabro danas živi. Istaknuo je i da je njegov otac bio hrvatski branitelj od početka do kraja Domovinskog rata, a činjenicu da mu je majka Srpkinja nikad nije skrivao. Vijest dolazi nakon kontroverze izazvane njegovim pjevanjem ustaških stihova. Dnevnik… Dabro je reagirao na naslovnicu Nedjeljnog Jutarnjeg lista, poručivši da “zna da smeta” te optuživši “moćne ljude” i “strukture iz sjene” da stoje iza napisa o njegovoj obiteljskoj prošlosti. Index