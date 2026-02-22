Pjesme borbe i oporbe

Josip Dabro iz Domovinskog pokreta pojasnio podrijetlo - Monitor.hr
Josip Dabro iz Domovinskog pokreta pojasnio podrijetlo

Saborski zastupnik Josip Dabro objasnio je da je rođen 1983. u Beogradu zbog majčinih komplikacija u trudnoći, no deset dana kasnije vraćen je u roditeljski dom u Odžaku, Bosna i Hercegovina. Tijekom rata 1992. godine obitelj se preselila u Otok kod Vinkovaca, gdje Dabro danas živi. Istaknuo je i da je njegov otac bio hrvatski branitelj od početka do kraja Domovinskog rata, a činjenicu da mu je majka Srpkinja nikad nije skrivao. Vijest dolazi nakon kontroverze izazvane njegovim pjevanjem ustaških stihova. Dnevnik… Dabro je reagirao na naslovnicu Nedjeljnog Jutarnjeg lista, poručivši da “zna da smeta” te optuživši “moćne ljude” i “strukture iz sjene” da stoje iza napisa o njegovoj obiteljskoj prošlosti. Index


Koalicijske napetosti zbog Dabre: HSLS traži razrješenje, partneri odbacuju ultimatum

Slučaj Josipa Dabre izazvao je napetosti unutar vladajuće koalicije. HSLS poručuje da problem nije Domovinski pokret, nego osobno Dabro te traži njegovo udaljavanje iz većine, uz rok za “resetiranje” odnosa. DP odbacuje optužbe i govori o ideološkoj hajci te dvostrukim kriterijima prema desnici. HDZ tvrdi da ultimatuma nema i da je Vlada stabilna, dok SDP cijelu situaciju naziva političkim igrokazom i poziva na izbore. Rasprava se pretvorila u međusobne optužbe o radikalizmu, stabilnosti i odgovornosti, uz najavu daljnjih razgovora unutar koalicije. HRT

Neoustaški srpski špijun i dio vladajuće većine koji je protiv vladajućih, a podržava ih. Tko tu koga?

Ivančić: Mir i Dabro

Tko razbija hrvatsku desnicu? Svakako ne hrvatska ljevica koja već dugi niz godina nema ama baš nikakva utjecaja na rad i kadrovski sastav policije i DORH-a. Sumnja bi prije mogla pasti na tipove poput državnoga tužioca Ivana Turudića, HDZ-ova čovjeka za specijalne operacije, koji nemilosrdno progoni Josipa Dabru, i kojeg opozicija uporno pokušava ukloniti s funkcije, ali bez izgleda za uspjeha, jer ga – eto nezgode – svojim glasovima štite parlamentarni zastupnici Domovinskog pokreta, uključujući Josipa Dabru. A i o samoj će se hrvatskoj desnici zacijelo stvoriti drukčija predodžba kada se pokaže da je jedan od osnivača neoustaškog DP-a – Mario Radić – zapravo srpski špijun.

Djeluje prilično glupo, no ovdje nam nije namjera baviti se ograničenim kapacitetima Dabrina uma. Važnije je konstatirati da čovjek koji kao “76. glas” u Saboru osigurava stabilnost vladajuće većine smatra da policija i tužilaštvo rade za račun notornoga srpskog špijuna, da vladajući aparat već trideset godina štiti jednog ubojicu, lopova i okupatorskog slugu, da ga čak i danas opslužuje povjerljivim informacijama, a ipak on, Dabro, kao “76. glas” u Saboru, tome vladajućem aparatu – oličenom u figuri tužioca Turudića – poslušno udjeljuje podršku i jamči opstanak. Viktor Ivančić za Novosti.