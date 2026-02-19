Koalicijske napetosti zbog Dabre: HSLS traži razrješenje, partneri odbacuju ultimatum - Monitor.hr
Danas (13:00)

Njemu je život pjesma

Koalicijske napetosti zbog Dabre: HSLS traži razrješenje, partneri odbacuju ultimatum

Slučaj Josipa Dabre izazvao je napetosti unutar vladajuće koalicije. HSLS poručuje da problem nije Domovinski pokret, nego osobno Dabro te traži njegovo udaljavanje iz većine, uz rok za “resetiranje” odnosa. DP odbacuje optužbe i govori o ideološkoj hajci te dvostrukim kriterijima prema desnici. HDZ tvrdi da ultimatuma nema i da je Vlada stabilna, dok SDP cijelu situaciju naziva političkim igrokazom i poziva na izbore. Rasprava se pretvorila u međusobne optužbe o radikalizmu, stabilnosti i odgovornosti, uz najavu daljnjih razgovora unutar koalicije. HRT


Slične vijesti

29.03.2025. (08:00)

Neoustaški srpski špijun i dio vladajuće većine koji je protiv vladajućih, a podržava ih. Tko tu koga?

Ivančić: Mir i Dabro

Tko razbija hrvatsku desnicu? Svakako ne hrvatska ljevica koja već dugi niz godina nema ama baš nikakva utjecaja na rad i kadrovski sastav policije i DORH-a. Sumnja bi prije mogla pasti na tipove poput državnoga tužioca Ivana Turudića, HDZ-ova čovjeka za specijalne operacije, koji nemilosrdno progoni Josipa Dabru, i kojeg opozicija uporno pokušava ukloniti s funkcije, ali bez izgleda za uspjeha, jer ga – eto nezgode – svojim glasovima štite parlamentarni zastupnici Domovinskog pokreta, uključujući Josipa Dabru. A i o samoj će se hrvatskoj desnici zacijelo stvoriti drukčija predodžba kada se pokaže da je jedan od osnivača neoustaškog DP-a – Mario Radić – zapravo srpski špijun.

Djeluje prilično glupo, no ovdje nam nije namjera baviti se ograničenim kapacitetima Dabrina uma. Važnije je konstatirati da čovjek koji kao “76. glas” u Saboru osigurava stabilnost vladajuće većine smatra da policija i tužilaštvo rade za račun notornoga srpskog špijuna, da vladajući aparat već trideset godina štiti jednog ubojicu, lopova i okupatorskog slugu, da ga čak i danas opslužuje povjerljivim informacijama, a ipak on, Dabro, kao “76. glas” u Saboru, tome vladajućem aparatu – oličenom u figuri tužioca Turudića – poslušno udjeljuje podršku i jamči opstanak. Viktor Ivančić za Novosti.