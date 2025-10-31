Sokrat s Katedre za političku nekorektnost
Jović: Rast radikalnog nacionalizma stvara negativnu atmosferu za slobodu izražavanja
Profesor Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti našao se na meti desnice nakon što je zastupnik DP-a Predrag Mišić u Saboru lažno ustvrdio da je nazvao Oluju genocidnom. Hajku su nastavili Anto Đapić, desničarski portali i pristaše Dražena Keleminca, koji su mu s prosvjeda poručivali prijetnje. Jović je upozorio da su napadi dio šireg pritiska na intelektualce i pokušaj zastrašivanja, te ocijenio da jačanje antisrpstva i političkih pritisaka s desnice ugrožava slobodu izražavanja i autonomiju sveučilišta: Živimo u vremenu post-činjenica i post-istine. Mogu samo gospodinu Đapiću reći da uloga intelektualca i jest da provocira, a ne da prihvati dogme i mitove… Neki ljudi nikad nisu prihvatili niti mirnu reintegraciju, niti kraj rata. Na određen način žale što je rat završio i kako je završio. N1, Novosti