Možda bude na nekom kvizu

Jungfraujoch – švicarski „krov Europe“ s pogledom za pamćenje

Jungfraujoch je jedna od najviših željezničkih stanica u Europi, smještena na 3.454 m u švicarskim Alpama. Otvorena 1912., izgrađena je ručno kroz sustav tunela probijenih od 1896. do 1912. godine, što je čini inženjerskim čudom. Posjetiteljima nudi spektakularne poglede na glečere, posebno Aletsch, kao i atrakcije poput observatorija, ledene palače Ice Palace i muzeja Alpine Sensation. Lokacija je poznata i iz Bondova filma „On Her Majesty’s Secret Service“. Green


