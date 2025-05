Vlak snova s kartom bez pokrića

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, uz sufinanciranje Europske unije, Hrvatska će u narednom razdoblju uložiti nacionalna sredstva u kupnju modernih električnih prijevoznih sredstava. To je bilo najavljeno još krajem prošle godine, na ekološkom samitu COP27, no tada još nije bilo poznato kakvi su to planovi Hrvatske za elektrifikaciju putničkog prijevoza. Ovih dana neke stvari su postale jasnije. Nabavom baterijskih vlakova omogućit će se organizacija željezničkoga putničkog prijevoza na neelektrificiranim prugama na ekološki prihvatljiv način, a primjenom zelenih tehnologija u željezničkom prometu podiže se razina energetske učinkovitosti prometnog sustava te doprinosi smanjenju buke i emisije stakleničkih plinova, poručeno je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Bug