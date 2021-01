U vremenima kad još nema zamrzivača i struje, industrija konzervirane ribe morala je biti što bliže mulu, operativnom doku i ribarici, da se riba ne bi pokvarila. To objašnjava zašto tvornice niču čak i u malenim, zabačenim sredinama, poput otoka Unije i Suska. To također objašnjava zašto je od samog početka konzerviranje ribe – ženska industrija. U malim ribarskim zajednicama muškarci ribare, a žene rade u fabrici i konzerviraju ulov muškaraca. U većini tih sredina, tvornica je konzervi prvo mjesto gdje žene mogu samostalno raditi i zarađivati, a to znači agens ženske ekonomske emancipacije. Piše Jurica Pavičić za Jutarnji list