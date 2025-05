I vani nas čitaju

Kritičarka Joan Smith piše o knjizi ‘Crvena voda‘ kolumnista Jutarnjeg, a hvali ga i Financial Times. 1989. godine Hrvatska je bila dio Jugoslavije, no sela na dalmatinskoj obali, sa svojim spektakularnim plažama, samo što nisu uvučena u građanski rat. U ovom iznimnom romanu Jurica Pavičić koristi neriješeni nestanak tinejdžerice Silve kako bi dokumentirao utjecaj tog konflikta. Jurica Pavičić je iz Splita i kriminalistički žanr koristi kako bi ponudio uvide u povijest svoje zemlje. To je jedan od najboljih romana koje sam pročitala u dugo vremena. No, politika je pozadina na kojoj Pavičić dočarava duboko ljudsku priču o gubitku i čežnji. Kada sedamnaestogodišnja Silva nestane, njena obitelj bačena je u kaos. Je li pobjegla ili je ubijena? Oba su ishoda moguća. Jutarnji… nedavno se navedeni roman čitao i komentirao i na forumskom Klubu knjige.