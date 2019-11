Ono što je i u drugom “Zombielandu” dobro je ono što je naslijeđeno od prvog. Likovi su zanimljivi, Stone i Harrelson opet se potvrđuju kao dobri komičari, a Wernick i Reese kao ljudi koji znaju smisliti i napisati geg. “Double Tap” je zbog toga pristojna filmska razbibriga. Ali, teško se oteti dojmu da su se autori prvog filma vratili svojoj ideji i likovima, a da nisu bili načisto što bi točno s njima – piše Jurica Pavičić o nastavku sjajnog zombie filma. Jutarnji

(Double Tap, Rule #2: When in doubt, don’t get stingy with your bullets)