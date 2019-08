Ali, kad to ne bi radila – Kolinda Grabar-Kitarović ne bi bila političar kakav jest. Jer, to potpuno praznoslovlje, ta olaka bedastoća, neodgovorno izgovaranje riječi lišenih sadržaja njen je temeljni politički habitus. KGK je političarka koja s grandioznom samovažnošću izgovara prazne opće istine, besadržajne floskule i nedohvatljiva obećanja, političarka koja je politički diskurs dovela do ekstrema neodgovorne, olake ispražnjenosti – piše Jurica Pavičić za Jutarnji. (Mada uvijek žalimo kad se dobri kolumnisti bave političarima, smisao dijeljenja takvih kolumni nalazimo u autorovom stilu, izričaju, izdizanju iznad teme i potragom za dubljim značenjima)