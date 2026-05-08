Ka'š se udat?

Suptilno ironična i blago melankolična studija lika jednog srednjovječnog pjesnika, relativno skromnog talenta, koji se pokušava snaći u životu, ali mu to nikako ne polazi za rukom. Film prati Oscara Restrepa (Ubeimar Rios), čovjeka koji bi više htio biti pjesnik nego što to doista i jest, ali čija je posvećenost poeziji gotovo jednaka njegovom talentu za samosabotažu. Neprestano si sam stvara prepreke i upada u vlastite zamke, odbijajući kompromise i inzistirajući na stavovima kojim mu baš i ne olakšavaju već težak život. Mesa Soto nježno, i gotovo nestašno, skida romantični sloj s klišeja umjetnika-patnika. Ono što ostaje istodobno je i smješnije i nelagodnije: čovjek kojeg ne razara genijalnost koliko tromost, koji se grčevito drži svojih ideala dok svijet, sve nestrpljivije, ide dalje bez njega.

U širem kontekstu, primjećuju na Kulturpunktu, sve je veći broj filmova koji u središte stavljaju “loše očeve”. Ne nužno neke zlikovce, već odsutne, nesnalažljive ili jednostavno emocionalno nedorasle muškarce kojima roditeljstvo stalno izmiče kontroli. Takvi likovi nose priče o sukobu obiteljskog života i vlastitih ambicija, otvarajući pitanja odgovornosti i transgeneracijskog prijenosa traume, ali i razotkrivajući koliko su njihove slabosti upisane u živote njihove djece.