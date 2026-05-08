Ka'š se udat?
“Kad ćeš naći nekoga?” Novi film otvara mnogima bolnu temu
Film inspiriran romanom Felicije Kingsley, koji je dostupan na Amazon Prime Videu, kroz humor i plesne scene otvara temu koja je mnogima i dalje vrlo stvarna, posebno u manjim sredinama: zašto se žene bez partnera još uvijek često promatra kao da s njima nešto nije u redu. Priča prati Rosu, ženu koja pokušava živjeti po svojim pravilima, ali se stalno suočava s pitanjima i očekivanjima okoline. Film pokazuje koliko se u manjim sredinama ljubav i brak još uvijek smatraju gotovo obaveznim životnim korakom. Film se dotiče i odnosa u kojima ljudi ostaju zbog osjećaja sigurnosti ili straha od promjene, a ne zato što su doista sretni. Upravo je to tema koja je mnogima poznata, posebno u sredinama u kojima se život još uvijek promatra kroz unaprijed zadane korake: veza, brak, djeca i ostanak “blizu svojih”. Index