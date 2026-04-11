Peaky Blinders: Besmrtnik - oproštaj od britanske sage koja je Tommyja Shelbyja pretvorila u ikonu - Monitor.hr
Danas (11:00)

Džentlmen u odijelu, gangster u duši

Peaky Blinders: Besmrtnik – oproštaj od britanske sage koja je Tommyja Shelbyja pretvorila u ikonu

Serija je 2018. osvojila BAFTA-u za najbolju dramsku seriju, četvrta sezona bila je najgledanija drama drugog programa BBC-ja u 2017. s prosjekom od 3,3 milijuna gledatelja. Zbog Netflixa Tommy Shelby postao je figura koja se prepoznaje i izvan serije, od frizure i odijela do čitave ikonografije koju je popularna kultura brzo pretvorila u proizvod. Serija je inspirirala i tematska vjenčanja, turističke rute, a već za premijeru pete sezone u Birminghamu bilo je prijavljeno više od 75 tisuća ljudi. Radnja filma smještena je u 1940., u trenutak kada rat više nije daleka povijesna kulisa nego neposredna stvarnost, a Tommy iz samoizolacije izlazi kao čovjek koji više ne upravlja svijetom oko sebe s nekadašnjom sigurnošću. Uto je zanimljivija odluka scenarista da priču o ocu i sinu veže uz ratni i politički kontekst. U seriji su političke zavjere, obiteljski problemi s jedne, i savezi s druge strane imali vremena da se postepeno talože. Ovdje se važni odnosi postavljaju, zaoštravaju i rješavaju u mnogo kraćim razmacima. Film ima jasnu svrhu i ne luta, ali često djeluje kao da preskače one dijelove u kojima bi likovi trebali dobiti dodatnu razradu. Recenzija na Bugu


Jedna od najzanimljivijih oskarovskih borbi odvija se u kategoriji za najboljega glumca u kojoj su se kao favoriti izdvojila imena dvojice voljenih glumaca, ona Cilliana Murphyja za naslovnu ulogu u biografskoj drami “Oppenheimer” Christophera Nolana, te Paula Giamattija koji se natječe svojim prikazom mrzovoljnog učitelja u dramediji Alexandera Paynea “The Holdovers”. Giamatti i Murphy među sobom su podijelili Zlatne globuse; prvi ga je odnio u kategoriji komedije, a drugi drame. Konačnu prevagu trebala bi priej Oscara donijeti SAG, koji su nešto skloniji Giamattiju. Ako “Oppenheimer” osvoji Oscar za najbolji film, na što apsolutno sve dosadašnje nagrade upućuju, a ne dogode se nikakve neočekivane promjene u utrci za glavnoga glumca, to će biti prvi put od 2011. da Oscara za najboljeg glumca dobije glavni lik u najboljem filmu. Te je godine ta čast pripala već zaboravljenom nijemom filmu The Artist i Jeanu Dujardinu. Ravno do dna