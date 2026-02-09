Beton pamti više nego što mislimo
Kako cement može postati saveznik u smanjenju emisija CO₂
Iako se emisije CO₂ najčešće vežu uz promet i grijanje, značajan dio dolazi iz građevinskog sektora, posebno proizvodnje cementa, koja sudjeluje s oko 7 % globalnih emisija. Jedno od obećavajućih rješenja je dodavanje drvenog ugljena (biochara) u cement. Istraživanje korejskih znanstvenika pokazuje da dodatak 3 % mikro-biochara ne samo da trajno veže ugljik i smanjuje ugljični otisak, nego i povećava tlačnu čvrstoću betona za 4,4 %. Na globalnoj razini to bi moglo smanjiti emisije iz proizvodnje cementa i do 18 %, uz dodatne uštede materijala. Bug