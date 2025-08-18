Pametni gradovi i još pametniji vozači
Kako je Helsinki ostvario nula prometnih nesreća sa smrtnim ishodom u godinu dana
Ovaj uspjeh pripisuje se kombinaciji mjera, uključujući ograničenje brzine na 30 km/h na više od polovice gradskih prometnica i cilj „Vizije nula“ do 2050. Grad je također implementirao program razvoja sigurnosti prometa, koristeći prikupljene podatke za identificiranje opasnih točaka i rekonstrukciju infrastrukture. Povećanje javnog prijevoza i suradnja s policijom u postavljanju fiksnih kamera za kontrolu brzine također su ključne mjere. Stručnjaci ističu da je Helsinki uzor drugim gradovima u postizanju cilja potpune sigurnosti u prometu. DW