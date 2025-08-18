Pametni gradovi i još pametniji vozači

Glavni grad Finske raj je ekonomije dijeljenja – od restorana/privatnih kuća, preko prijevoza, do usluga čišćenja, u Helsinkiju djeluju brojne platforme i servisi, a ne samo one orijentirane na profit, poput Ubera i Airbnbja. Helsinki je primjer kako lokalna povijest i kultura mogu pozitivno utjecati na društvene i ekonomske promjene potpomognute tehnologijom, a Finska je plodno tlo za takvo što zbog toga što je dugo bila poljoprivredna zemlja i ima usađene vrijednosti dijeljenja i zajednice, smatraju stručnjaci. shareable.net