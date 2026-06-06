I planeti imaju majku
Kako je Jupiterova “zamka za prašinu” rodila planete
Znanstvenici s Instituta Max Planck otkrili su da je regija neposredno iza Jupitera, u razdoblju između dva i četiri milijuna godina nakon nastanka Sunčeva sustava, djelovala kao ključno rodilište planeta. Nakon što je Jupiter očistio svoju orbitu, stvorio je plinski prsten visokog tlaka – takozvanu “zamku za prašinu”. Ova je regija zadržavala veće materijale, a propuštala sitnija zrnca, stvorivši tijekom milijuna godina dvije potpuno različite populacije planetezimala (krhke i stabilne). Računalne simulacije potvrdile su da su te prašinske zamke bile ključne tvornice građevnih blokova iz kojih su kasnije nastali Zemlja i ostali planeti. Index