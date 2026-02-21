S mišićima se treniraju i živci

Amerikanac Michael Phelps postao je noćas prvi plivač u povijesti koji je uspio pobijediti u istoj disciplini na četirima uzastopnim Igrama, na 200 metara mješovito – zlatima iz Atene 2004., Pekinga 2008. i Londona 2012. pridodao je i ono iz Rija 2016. uvjerljivim nastupom u finalu u kojem je slavio s vremenom 1:54.66 minuta. Za Phelpsa je to ukupno 26. olimpijska medalja, a 22. zlato. U Riju je stigao do četvrtog zlata, bio je najbolji i na 200 metara leptir, te je bio članom američkih štafeta na 4x100m i 4x200m slobodno. USA Today, CNN