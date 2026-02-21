S mišićima se treniraju i živci
Kako je Phelps pobijedio stres prije nego što je skočio u bazen
Na Olimpijskim igrama u Riju 2016. Michael Phelps je neposredno prije štafete potrgao kapicu, ali je smireno reagirao i otplivao do zlata. Taj trenutak nije bio instinkt, već rezultat dugogodišnje vizualizacije i mentalne pripreme. Znanstvenici danas takvu otpornost povezuju s varijabilnošću srčanog ritma (HRV), pokazateljem sposobnosti tijela da regulira stres. Istraživanja neurologa Vikram Chib pokazuju da visoki ulozi mogu poremetiti izvedbu jer mozak nagrade tumači kao prijetnju. Sportska psihologinja Caroline Silby naglašava da smirenost nije osobina, nego vještina regulacije – sposobnost da se uzbuđenje preusmjeri, a ne potisne. Vrhunska izvedba ovisi o fleksibilnom živčanom sustavu koji se može vratiti u ravnotežu. Nat Geo