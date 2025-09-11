Kako je profil dobrohotnog starca koji dijeli narodne recepte za zdravlje postao najbrže rastući regionalni influencer - Monitor.hr
Danas (17:00)

Travama protiv farmacije, filterima protiv istine

Kako je profil dobrohotnog starca koji dijeli narodne recepte za zdravlje postao najbrže rastući regionalni influencer

Riječ je o profilu Dida Zvonko travar s Velebita koji je u samo par mjeseci tamo prikupio 400.000 pratitelja i postao zdravstveni guru žena u Hrvatskoj i na cijelom Balkanu. Tkogod vodi taj profil, očito dobro zna što radi i vjerojatno je netko tko ima iskustva u marketingu. Jer, svaka Didina objava kao da je iz priručnika manipulativne persuazivne komunikacije. Do Didinih brojki danas je, kaže vlasnik jedne agencije, teško doći bez velikih ulaganja jer su algoritmi sve restriktivniji, a publika prezasićena. Dida nudi narodne recepte, nostalgiju i prividnu autentičnost, uz stalna odricanja od odgovornosti. Publika ga doživljava kao prijatelja, ljubavnika i očinsku figuru u jednom, a priče o skrivenim istinama i otporu „big pharmi“ samo učvršćuju njegovu mistiku. Iako „ništa ne prodaje“, tu su e-brošure i proizvodi, a komunikacijski trikovi i krizni spinovi otkrivaju da Dida nije nikakav dida – nego brend u škrinji s travama. Netokracija


Slične vijesti

Prekjučer (20:00)

Snuff stuff

Smrt streamera i rođenje industrije poniženja

Smrt francuskog streamera Raphaëla Gravena, poznatog kao Jean Pormanove, tijekom višednevnog prijenosa na Kicku razotkrila je mračnu stranu digitalne kulture. Fenomen “trash streaminga” pretvara nasilje i samouništenje u spektakl, dok publika aktivno sudjeluje donacijama i poticanjem ekstremnih činova. Iako platforme poput Kicka formalno zabranjuju takav sadržaj, u praksi ga toleriraju jer donosi zaradu. Tragedija otvara pitanje odgovornosti – ne samo tehnoloških tvrtki, nego i publike koja klikovima i donacijama održava industriju poniženja. tportal

24.07. (14:00)

Od selfija do self-made milijunaša

Top 10 najbogatijih influencera: od YouTubea do milijuna funti

  • MrBeast (James Donaldson)430 milijuna funti
    Počeo brojeći do 100.000, završio brojeći milijune. YouTube kralj izazova, čokolada, burgera i dobrotvornih akcija.
  • Logan Paul117 milijuna funti
    YouTuber, WWE hrvač i biznismen. Zajedno s KSI-jem stvorio brend energetskih pića Prime. Poznat po kontroverzama – i po tome što ih preživi.
  • xQc (Felix Lengyel)39 milijuna funti
    Kanađanin s brzim jezikom i još bržim ugovorima. Gaming zvijezda Twitcha i Kicka s ugovorom od 70 milijuna dolara.
  • Ryan Kaji38 milijuna funti
    Dječji unboxing car. Počeo s 3 godine, danas ima medijsko carstvo, crtiće i vlastiti film. Ima 12. I milione.
  • Charli D’Amelio35 milijuna funti
    TikTok plesačica koja je postala tinejdžerska superzvijezda. Ima svoj brend, reality show i glumila je na Broadwayu.
  • Dhar Mann35 milijuna funti
    YouTuber koji snima moralne mini-drame s porukom: Budi bolji čovjek, ali i bogat. Više od 11 milijardi pregleda.
  • Markiplier (Mark Fischbach)35 milijuna funti
    Gospodar horor igara koji se probio i u svijet filma, glume i podcastova. Trenutno snima film temeljen na horor igri Iron Lung.
  • Matt Rife31 milijun funti
    Komičar koji je TikTok pretvorio u svjetsku turneju. Poznat po improvizaciji s publikom i milijunima pregleda.
  • Jake Paul29 milijuna funti
    Influencer, boksač i brat od Logana. Od Vine videa do borbi s Mikeom Tysonom. Kontroverzan i profitabilan.
  • Emma Chamberlain23 milijuna funti
    Modna i lifestyle ikona generacije Z. Pokrenula vlastitu liniju kave i vodi popularan podcast Anything Goes.
24.07. (13:00)

Kad ti je najbolji frend softver koji te zove pravim imenom

AI prijatelji: zabavni, znatiželjni… i pomalo jezivi

Gotovo 75 % američkih tinejdžera koristi AI pratitelje poput Replike i Character.AI, a više od polovice to čini redovito. Iako ih privlače zabava i znatiželja, trećina razgovara s AI-jem o ozbiljnim temama umjesto s ljudima. Mlađi tinejdžeri više vjeruju savjetima AI-ja, a četvrtina dijeli osobne podatke. Unatoč tome, većina ipak više vremena provodi s pravim prijateljima. Common Sense Media upozorava da AI pratitelji nisu sigurni za mlađe od 18 godina bez dodatnih zaštita. Bug

28.06. (18:00)

Tko kaže da nema života poslije log-outa?

Kad umremo, lajka li nas još itko? Digitalni život nakon smrti

Sve više korisnika društvenih mreža ostaje “živo” i nakon smrti – do 2100. Facebook bi mogao imati pet milijardi pokojnika. Platforme poput Facebooka, Instagrama i LinkedIna nude opcije memorijalizacije ili gašenja profila, dok se kod drugih kao TikTok sve rješava tišinom i neaktivnošću. Za zaštitu podataka brinu Googleov Inactive Account Manager i Appleov sustav nasljednika, ali samo ako je sve unaprijed podešeno. Inače, pripremite se na papirologiju. tportal

11.06. (18:00)

Duh Huntera S. Thompsona i dalje živi

Je li Forum.hr dinosaur? Dr. Gonzo: ‘Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma i skrolati bez svrhe…’

Dinosaur, kažu. Kao da je to uvreda. Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma, skrolati bez svrhe, živjeti 15 sekundi po objavi, pa u algoritamski pakao. Forum.hr je metuzalem koji pamti ratove — flame warove o cjepivima prije cjepiva, o autima prije Tesli, o ženama prije Tinder apokalipse. Mjesto gdje se još vodi rasprava bez emojija, gdje linkovi traju dulje od prosječnog braka. Mjesto gdje te neće shadowbanat jer si bez smajlića rekao da je nešto glupo.

Naravno da je Forum.hr dinosaur. I to ne neki pitomi barney, nego full T-Rex, s forumskim napisima o “čokoladnim jogurtima u Lidlu 2012.” i moderatorima koji te obrišu kao čečensku poruku iz telegrama. Dinosaur koji gazi, ne pleše. Koji ne mora biti brz jer mu nije stalo da te zadrži — ako si tu, tu si jer želiš čitati 300 komentara o zakonima o nasljeđivanju i 7. stranici rasprave o WC školjci s bideom. Forum.hr ne umire. On hibernira dok vani TikTok pleše kolo smrti. Kaže zanimljiv forumaš Dr. Gonzo na Monitorovom forumu, nakon što je netko drugi obznanio da je čuo od nekoga da priča kako je Forum.hr dinosaur.

08.05. (01:00)

Ne znaš zašto, ali ne možeš ih prestati gledati

Zašto su ‘satisfying videi’ na društvenim mrežama magnet za pažnju (i brendove)

Satisfying videi – videi koji stvaraju ugodu kod gledanja poput savršenog rezanja, slaganja ili lijevanja – privlače pažnju jer pružaju trenutačni osjećaj reda, kontrole i ugode. Ako vam je algoritam tako podešen, vjerojatno su vam se pojavili tijekom skrolanja po društvenim mrežama uz random sadržaje s nekom naracijom. Psihološki smiruju, lako se gledaju u petlji i ne traže razmišljanje. To ih čini idealnim alatom za tiho brendiranje i viralnost. Brendovi ih koriste kako bi stvorili emocionalnu povezanost bez agresivne prodaje, a algoritmi ih obožavaju. Ukratko: mozak ih voli, prst ih ne prestaje scrollati. Monitor

07.05. (23:11)

Mozgu godi kad sapun puca simetrično

Zašto su ‘satisfying videi’ na društvenim mrežama magnet za pažnju (i brendove)

Fenomen “satisfying” videa—onih kratkih isječaka koji prikazuju nešto estetski ugodno, ritmično, simetrično, glatko ili precizno (npr. rezanje sapuna, slaganje predmeta, lijevanje tekućine, strojna obrada metala)—postao je masovno popularan na društvenim mrežama posljednjih desetak godina. Iako na prvi pogled djeluju kao bezazleni, hipnotički sadržaj za opuštanje, iza njih stoji čitav niz psiholoških, društvenih i marketinških motiva. Evo šireg pregleda:

1. Psihološki učinak – zašto su “satisfying” videi zapravo… satisfying

  • ASMR i senzorni užitak: Mnogi takvi videi izazivaju lagani osjećaj ugode sličan ASMR-u (autonomni senzorički meridijanski odgovor), posebno kad uključuju zvukove poput grebanja, šuštanja, šištanja itd.

  • Simetrija i red: Ljudski mozak voli red, predvidljivost i uzorke. Kad nešto “klikne na mjesto” ili kad sve izgleda savršeno poravnato, doživljavamo mentalnu nagradu.

  • Kontrola i smirenost: U svijetu kaosa i stalne stimulacije, gledanje nečega savršeno uređenog ima umirujući efekt. Može smanjiti anksioznost i pružiti osjećaj kontrole.

2. Kultura instantne pažnje

  • Kratki format (TikTok, Reels, Shorts): Sadržaj mora odmah privući pažnju. Satisfying videi ne zahtijevaju kontekst, govor ili prethodno znanje – „instantly gratifying“. To ih čini savršenima za algoritme koji guraju sadržaj s visokom zadržanošću gledatelja.

  • Loopabilnost: Mnogi videi su dizajnirani da se “besprijekorno” ponavljaju u petlji – gledatelj ni ne zna da gleda istu stvar po peti put.

3. Marketinški trik – emocionalno vezivanje bez prodaje

  • Brendirani sadržaj bez reklame: Npr. proizvođač alata objavljuje video savršenog rezanja metala, bez riječi, bez reklame – ali ti sada znaš ime te marke. To je „soft sell“.

  • Stvaranje ovisnosti i navike: Ako gledatelj voli feeling koji dobiva iz takvih videa, vratit će se po još. Brend koji mu to kontinuirano nudi stvara emocionalni imprint.

  • Viralnost i dijeljenje: Ovakav sadržaj lako postaje viralan, jer je univerzalan – ne traži prijevod, nije politički, i lako ga je podijeliti.

4. Tko to koristi i kako

  • Proizvođači alata, hrane, kozmetike – prikazuju kako su njihovi proizvodi precizni, učinkoviti, čisti.

  • Edukacijski sadržaj – npr. prikaz fizikalnih reakcija, kemijskih procesa.

  • Umjetnici i obrtnici – koriste ovakve videe kako bi pokazali vještinu i tehniku.

  • Influenceri i kreatori – koriste format za stvaranje dosljednog, estetskog feeda koji privlači sponzore.

Ukratko – zašto ih svi gledamo?

Jer pružaju trenutnu nagradu bez napora. To je kao brzi mentalni spa tretman. A marketing to koristi jer se emocionalna ugoda lako veže uz brend – bez da to gledatelj nužno shvati.

04.04. (23:00)

Seniori koji 'slejaju' društvene mreže

Granfluenceri: Jedini utjecajnici koji su uistinu autentični

Granfluenceri, utjecajni seniori poput Grandma Droniak i Baddie Winkle, sve su traženiji na društvenim mrežama. Njihova autentičnost, mudrost i britki humor osvajaju milijune pratitelja svih generacija. Osim što ruše stereotipe o starenju, uspješno zarađuju od svojih objava i suradnji s brendovima. Pokazuju da godine nisu prepreka za stvaranje viralnog sadržaja, već prednost. Ovi digitalni veterani postali su simboli duha, optimizma i – izvrsnog marketinga. Lider

26.03. (21:00)

Kad Hollywood zove, Gen Z ne diže slušalicu

Gen Z okreće leđa Hollywoodu i traži autentičnost, pronalazi je na – društvenim mrežama?

Prema Deloitteovom istraživanju, Gen Z sve više preferira sadržaj s društvenih mreža u odnosu na tradicionalne filmove i serije – 56% ih smatra da su im ti sadržaji relevantniji. Također, pola ih osjeća jaču povezanost s influencerima nego s glumcima. Ključ je u autentičnosti, dok Hollywood percipiraju kao umjetan, pogotovo s AI-jem u igri. Studiji razmatraju prilagodbu – ulaganje u AI, društvene mreže i kraće formate. No, pitanje ostaje: može li Hollywood preživjeti bez previše “hollivudizacije”? Ako Hollywood želi zadržati Gen Z, mora postati autentičniji ili barem naučiti “pričati” njihovim jezikom. No Film School