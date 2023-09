Sliku svoju ljubim i od toga živim

Živjeti od YouTubea je ostvarivo, no to je privilegija rezervirana za rijedak broj sretnika čiji sadržaj neprestano privlači masu ljudi. Magična granica za bezbrižan život na ovoj platformi obično broji oko milijun pretplatnika. Koliko zarađuju YouTube content creatori s milijun ili više pretplatnika na svom kanalu? Taj je podatak otkrio Nate O’Brine, čija specijalnost su teme vezane uz financije. Ima nešto više od 1,3 milijuna pretplatnika i tvrdi da je prošle godine zaradio oko 440.000 američkih dolara. Pritom, najviše je u jednom mjesecu zaradio oko 54.000 dolara samo od oglasa koji se prikazuju, a najmanje oko 14.000 dolara. Dakle, zarada može itekako varirati, što nije dobro za one koji žele stabilnost u smislu računanja unaprijed, prilikom neke investicije ili slično. Ali, da se može jako dobro živjeti od toliko pretplatnika – može. No, za doći do tog cilja treba negdje početi. Najprije, svaki kreator mora aplicirati za Partner Program i dostići minimalno 500 pretplatnika, barem tri postavljena videosadržaja na kanalu te 3000 sati pregleda videa unatrag godinu dana ili tri milijuna YouTube shorts pregleda. Ictbusiness