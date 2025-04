Digitalni kaos koji je progutao i bake, i mačke, i tvoju staru kameru

YouTube su 2005. pokrenula tri bivša zaposlenika PayPala s idejom stranice za upoznavanje. Kad to nije uspjelo, korisnici su ga pretvorili u platformu za kućne videe, pse i praznike. Prvi video “Me at the zoo” otvorio je put do digitalne revolucije. Google ga je kupio za 1,65 milijardi dolara, a YouTube je postao globalni medijski gigant – od lansiranja karijere Justina Biebera do tutorijala “kako oprati auto Coca-Colom”. I sve to jer Jawed Karim nije mogao pronaći snimku “Nipplegatea”. DW