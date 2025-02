Kako su tri tipa i jedan zoološki vrt promijenili svijet

YouTube je 2005. nastao kao neuspjela stranica za upoznavanje, no osnivači su brzo shvatili da ljudi radije dijele snimke svojih pasa i odmora. Kad je Google kupio platformu za 1,65 milijardi dolara, postala je nezaustavljiva. Od viralnih videa i glazbenih senzacija do edukacije i Hollywooda – YouTube je promijenio način na koji učimo, zabavljamo se i otkrivamo talente. No, s rastom su stigle i kontroverze, od dezinformacija do problema s autorskim pravima. Ipak, jedno je sigurno – svijet bez YouTube-a danas je teško zamisliti. DW