Autentično i optimizirano - novi ritam algoritma
Marketing se sve više oslanja na analizu podataka, a sve manje na intuiciju… no, većina i dalje pada na autentičnost
Savjeti donose trendove koji će značajno utjecati na način na koji brendovi, tvrtke i kreatori sadržaja komuniciraju sa svojom publikom, posebno izraženo ove godine. Od korištenja umjetne inteligencije koja se danas gotovo podrazumijeva, pa do korištenja kratkh video formata na društvenim mrežama, koji ostaju dominantan način privlačenja publike. No, postoje pravila i za njih – publika voli kreativan i interatkivan sadržaj koji privlači gledatelje u prvim sekundama. No, to ne znači da je dobro da bude ispoliran i “savršen” – uspješni brendovi sve se više okreću očekivanjima publike, koja najbolje reagira na sadržaj koji je autentičan – stvarne priče i nefiltrirane poruke. A takav sadržaj favroiziraju i algoritmi.