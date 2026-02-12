Marketing se sve više oslanja na analizu podataka, a sve manje na intuiciju... no, većina i dalje pada na autentičnost - Monitor.hr
Autentično i optimizirano - novi ritam algoritma

Marketing se sve više oslanja na analizu podataka, a sve manje na intuiciju… no, većina i dalje pada na autentičnost

Savjeti donose trendove koji će značajno utjecati na način na koji brendovi, tvrtke i kreatori sadržaja komuniciraju sa svojom publikom, posebno izraženo ove godine. Od korištenja umjetne inteligencije koja se danas gotovo podrazumijeva, pa do korištenja kratkh video formata na društvenim mrežama, koji ostaju dominantan način privlačenja publike. No, postoje pravila i za njih – publika voli kreativan i interatkivan sadržaj koji privlači gledatelje u prvim sekundama. No, to ne znači da je dobro da bude ispoliran i “savršen” – uspješni brendovi sve se više okreću očekivanjima publike, koja najbolje reagira na sadržaj koji je autentičan – stvarne priče i nefiltrirane poruke. A takav sadržaj favroiziraju i algoritmi.


Slične vijesti

27.10.2025. (11:00)

Prijateljstvo je više od emojija

Kako nastaju prava prijateljstva i zašto su nam potrebna

Prijateljstva nastaju kroz zajedničko vrijeme, sličnosti i iskren interes – za čvrsto prijateljstvo potrebno je barem 200 sati provedenih zajedno. Fizička prisutnost i stvarni susreti ključni su za povjerenje i emocionalnu povezanost, iako digitalna komunikacija može dopuniti odnos. Prijateljstva jačaju zdravlje, smanjuju rizik od depresije i demencije te zadovoljavaju naše socijalne nagone. Ljudi biraju prijatelje, a ne obitelj, što ih čini posebno vrijednima. Čak i među životinjama, prijateljstvo pomaže preživljavanju i jača zajednicu. DW

16.07.2025. (09:00)

Tiha patnja rajčice otkriva moljčevu taktiku

Rajčica vrišti, moljac sluša: biljke komuniciraju stresom

Znanstvenici sa Sveučilišta u Tel Avivu otkrili su da biljke pod stresom emitiraju subsonične zvukove koje kukci mogu čuti i interpretirati. U novom istraživanju objavljenom u eLifeu, ženka moljca izbjegla je dehidriranu rajčicu zbog njezina “zvučnog vapaja”, birajući zdraviju biljku za polaganje jaja. Ovo je prvi dokaz akustične interakcije između biljke i kukca. Otkriće otvara nove mogućnosti u poljoprivredi – korištenje zvuka u suzbijanju štetnika. Index

21.02.2025. (21:00)

Zvuči. Malo. Kao. Da. Si. Ljuta.

Točka. Iza. Svake. Riječi. Poruci. Daje. Dublji. Smisao

Novo istraživanje Sveučilišta Binghamton pokazuje da dodavanje točke iza svake riječi ili razdvajanje riječi u zasebne poruke pojačava emocionalni intenzitet poruka. Primatelji ih doživljavaju kao staccato govor, što može signalizirati ljutnju, frustraciju ili hitnost. Tekstizmi, poput namjerne nepravilne interpunkcije, zamjenjuju neverbalne znakove govornog jezika, poput tona glasa i pauza. Ovi su oblici komunikacije sve prisutniji u digitalnom svijetu, gdje interpunkcija nije samo gramatika – ona je emocija. Bug

09.02.2025. (15:00)

Muuučna lingvistika

Lingvistica proučava jezik krava: ‘Tijelo kao instrument za upoznavanje drugoga’

Nizozemska sociolingvistica Leonie Cornips proučava komunikaciju krava, osporavajući ideju da jezik pripada isključivo ljudima. Nakon godina promatranja, zaključila je da krave imaju razrađene vokalne, tjelesne i okolišne jezične prakse, nalik dijalektima. Njihova komunikacija uključuje pozdravne rituale, izraze ušima i čak udaranje o ogradu. Skeptični lingvisti dvoje je li to „jezik“, no Cornips vjeruje da širimo razumijevanje lingvistike i odnosa sa životinjama. Ako krave zaista „govore“, možda bismo trebali bolje slušati – prije nego što opet zagrizemo u sir. tportal

30.04.2024. (19:00)

Ako razumijete svemirski

Svemirska laserska komunikacija s 226 milijuna kilometara udaljenom sondom novi je rekord

Novi rekord za udaljenost u svemirskoj laserskoj komunikaciji postignut je NASA-inom sondom Psyche, koja je uspješno prenijela podatke na Zemlju s dosad rekordnih 226 milijuna kilometara udaljenosti. Ovaj podvig demonstrira moć novog komunikacijskog sustava Deep Space Optical Communications. Spomenuti sustav omogućava brži i učinkovitiji prijenos podataka u svemiru koristeći lasersku zraku umjesto tradicionalnih radiovalova. Sonda je ostvarila prijenos brzinom od 25 Mbps, što značajno premašuje postavljeni cilj od 1 Mbps za tu udaljenost. (Bug)

19.11.2023. (20:00)

Moj život sastoji se od aplikacija

Grupe na komunikacijskim platformama zasjenile su društvene mreže

Korisnici su, očito, umorni od mora sadržaja i sponzoriranih objava. Shvatili su da nemaju kontrolu nad sadržajem koji konzumiraju (iako se na prvu možda čini da imaju), a raznih društvenih mreža toliko je da ih jednostavno ne mogu sve ‘pohvatati‘. Društvene mreže i dalje su dominantne u medijskom pejzažu, ali se promijenio način na koji se upotrebljavaju. Tako su sada sve popularnije različite grupe i zajednice poput onih na Facebooku i WhatsAppu te Viberu, Signalu i Telegramu. Odnosno, dok Instagram i TikTok služe uglavnom za zabavu, za informacije i interese tu su spomenute grupe, dok su za prijatelje, roditelje i poznanstva znajzastupljeniji WhatsApp i druge messenger aplikacije. Drugim riječima, svatko si stvara svoj balon, sa sadržajem koji ih zanima, gdje konzumira sadržaj sa stavovima s kojim se slaže, zbog čega se istodobno izolira od drugačijih perspektiva. Lider

11.11.2023. (15:00)

Coca-cola poučak

Restrukturiranje industrije: Trenutak je za veliko resetiranje PR-a

Nova vremena sa sobom uvijek nose i nove izazove, pa ne čudi što je čak dvije trećine seniorki u istraživanju organizacije Women in PR priznalo da je razmišljalo o davanju otkaza zbog burnouta, a čak ih 83 posto odnose s javnošću smatra izazovnijom od drugih industrija. PR se kontinuirano spominje među top 20, pa i top 10 najstresnijih zanimanja na svijetu, ali ta istraživanja treba uzeti s dozom rezerve. Činjenica je da industrija mora u kratko vrijeme progutati ogromnu količinu promjena, njima se prilagoditi kako bi klijentima bilai u stanju pomoći da to i sami učine. Više nije dovoljno samo istaknuti važnost nekog problema, već i aktivno sudjelovati u njegovom rješenju, a tu je i zloglasna umjetna inteligencija, koja je postala jedna od gorućih tema i zbog koje će brojne industrije morati restrukturirati barem dio poslovanja. Lider

24.03.2023. (15:00)

Ne treba vikati

Trivanović: Naš glas može biti utjecajniji od riječi koje izgovaramo

Glas prenosi suptilne, ali snažne znakove koji utječu na naše osjećaje. Svi znamo kako glas može ukazivati na sarkazam, zabrinutost ili samopouzdanje. Ili kako pojačavanje tona govora privlači pažnju zato jer naznačava povišene emocije kao što su strast, ljutnja ili samopouzdanje. Efekt paralingvistike je toliko značajan da može promijeniti lošu vijest da zvuči zapravo dobro ili može oduzeti svu radost iz pozitivne poruke. Postoje menadžeri koji daju loše povratne informacije nekoj osobi, ali i dalje izražavaju tople osjećaje kroz ton glasa – a oni koji su bili kritizirani i dalje su se pozitivno osjećali o cjelokupnoj interakciji. Da bi se tako nešto postiglo postoji nekoliko koraka, kaže Željko Trivanović za Epohu.

01.12.2022. (09:00)

E sad slušaj pažljivo

Trivanović: Meke vještine i neverbalna komunikacija

Bez obzira na posao na koji se prijavljujete, trebate imati barem neke meke vještine (tvrde su one vezane uz sam posao). Da biste uspjeli na poslu, morate se također dobro slagati sa svim ljudima s kojima komunicirate. Pritom valja obratiti pozornost na neverbalnu komunikaciju. Ona čini većinu naše svakodnevne komunikacije bilo da se radi o poslovnom ili privatnom životu, bilo da pričamo s nekim licem u lice, na telefon ili video pozivom. Zbog toga nam je izrazito bitno da imamo pod kontrolom naše osobne neverbalne znakove, ali da također imamo sposobnost pročitati potrebe drugih ljudi kako bismo pravilno i pravodobno reagirali na njih. Te potrebe su vrlo često neizrečene i vrlo suptilne, tako da uglavnom prođu neopaženo. Kandidati s dobro razvijenim mekim vještinama imaju veću šansu i kompetitivniji su u dobivanju bilo kojeg posla. Meke vještine su međuljudski atributi koje nasušno trebate za uspjeh na radnome mjestu. Željko Trivanović za Epohu.

01.10.2021. (16:30)

Društvena anksioznost

Ako brinete o tome kakav dojam ostavljate, vrlo vjerojatno je bolji nego što mislite

Ako nakon razgovora često brinete da niste ostavili dobar dojam na sugovornika, vrlo vjerojatno na vas utječe ‘liking gap’. Tako par američkih psihologa naziva fenomen koji pogađa veliki broj ljudi. Njihovo je istraživanje pokazalo da većina ispitanika nakon razgovora ima dojam da su bili dosadni i nezanimljivi svom sugovorniku, no ispostavilo se da je taj dojam bio lažan jer su sugovornici razgovor doživjeli sasvim drugačije. Ovaj je fenomen češći kod osoba sklonih introspekciji. No pouka istraživanja jest da se ne bi trebalo predati pesimističnim mislima nego imati na umu da su prilikom upoznavanja svi pomalo nesigurni. BBC