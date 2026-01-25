Ako izgleda predobro (ili preloše) da bi bilo istinito, onda vjerojatno nije
Kako prepoznati AI fejk fotke i video prije nego što ih podijelite sa svima
Prije nego što krenete u tehničke detalje, stanite i pogledajte fotku kao cjelinu. Zapitajte se: što točno vidite i koju poruku slika pokušava prenijeti? Što je u prvom planu, a što u pozadini? Tko je objavio fotku i imate li razloga vjerovati tom izvoru? Pomognu i dodatne informacije – gdje je objavljena, uz kakav opis i kome je namijenjena. Kritičko razmišljanje često je prvi i najvažniji korak. AI se i dalje često spotiče na sitnicama, posebno na rukama, licima i teksturama. Obratite pažnju na nelogičnosti poput viška prstiju, čudnog broja zuba, neprirodnog stapanja tonova kože ili površina koje izgledaju pretjerano glatko. Kvaliteta AI slika stalno napreduje, ali i dalje se događaju greške. Index