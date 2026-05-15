Sve sami znalci
Podijelio pravu Monetovu sliku tvrdeći da je AI generirana… ljudi je popljuvali
Društveni eksperiment korisnika @SHL0MS razotkrio je svu apsurdnost predrasuda prema umjetnoj inteligenciji. Objavivši autentičnu Monetovu sliku iz serije “Lopoči” uz oznaku “Made with AI”, potaknuo je lavinu samoprozvanih kritičara na analizu. “Znalci” su revno secirali “AI smeće”, tvrdeći da slici nedostaju dubina, kohezija i ljudska emocija, dok su neki pisali i eseje o tome kako “AI ne razumije svjetlost na vodi”. Eksperiment je potvrdio fenomen heuristike truda: ljudi manje cijene djelo ako misle da iza njega ne stoji ljudski napor, dokazujući da često ne kritiziramo samu umjetnost. PetaPixel