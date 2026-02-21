Zasad kratki video. Sutra možda i cijeli film
AI uskrsnuo Kralja Conana: fanovski trailer koji izgleda kao najava pravog filma
Fanovi Conana zamislili su kako bi mogao izgledati treći nastavak kultne sage – i uz pomoć naprednih AI alata pretvorili tu ideju u iznenađujuće uvjerljiv filmski trailer. Riječ je o fan-made videu koji koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje gotovo pravog kinematografskog doživljaja – mračnog, epskog i nostalgičnog. Iako nije službeni nastavak, trailer pokazuje koliko AI danas može realistično rekonstruirati viziju “Kralja Conana” kakvu su obožavatelji desetljećima priželjkivali.