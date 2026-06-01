Svi ga spajaju, a u čvoru završavaju
Lokalni generatori AI slika: Za pokretanje najboljeg ne treba vam znanje, nego mini-superračunalo i drugi AI
Lokalni AI modeli (oni koje ne treba plaćati) za generiranje slika (poput masivnog modela FLUX.2-dev koji traži čak 64,4 GB memorije) nude potpunu privatnost i neograničen broj generiranja, ali zahtijevaju iznimno moćan i skup hardver. Testirani ASUS Ascent GX10 s unificiranom memorijom od 128 GB uspješno je savladao te hardverske prepreke. Ipak, najveći problem ostaje instalacija. Zbog nekompatibilnosti sustava i kompliciranih vizualnih sučelja poput ComfyUI-ja, proces instalacije na ARM arhitekturi bio je toliko mukotrpan da je zahtijevao autonomnu pomoć drugog AI-ja (Claude Code). Za ugodniji rad, preporuka je koristiti jednostavniji SwarmUI. Bug