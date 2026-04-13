Danas (18:00)

AI cirkus bez granica

Rat Irana i SAD-a nastavlja se memovima: Od bojnog polja do Lego animacija

Iranska državna propaganda uspješno je osvojila društvene mreže transformacijom u viralne AI memove i Lego animacije. Kroz organizacije poput Owj Arts and Media, povezanih s Revolucionarnom gardom, Teheran koristi “vizualnu gramatiku” Zapada kako bi ismijavao američke lidere (poput Trumpa kao bebe) i promicao binarni narativ o sukobu potlačenih protiv tlačitelja. Koristeći napredne alate umjetne inteligencije i nostalgiju za pop-kulturom, Iran više ne cilja samo domaću publiku, već kroz humor i vrhunsku produkciju vodi globalni informacijski rat za mlađe generacije, pretvarajući geopolitiku u lako djeljiv, satirični sadržaj. Express

U isto vrijeme Donald Trump izazvao je nove kontroverze objavom AI generiranih slika na mreži Truth Social. Na prvoj je prikazan kao religijska figura koja polaže ruke na bolesne, koristeći ikonografiju Isusa Krista uz vojne i nacionalne simbole. Objava je uslijedila neposredno nakon oštrog napada na papu Lava XIV., kojeg je Trump kritizirao zbog blagosti prema kriminalu. Index


21.02. (12:00)

Zasad kratki video. Sutra možda i cijeli film

AI uskrsnuo Kralja Conana: fanovski trailer koji izgleda kao najava pravog filma

Fanovi Conana zamislili su kako bi mogao izgledati treći nastavak kultne sage – i uz pomoć naprednih AI alata pretvorili tu ideju u iznenađujuće uvjerljiv filmski trailer. Riječ je o fan-made videu koji koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje gotovo pravog kinematografskog doživljaja – mračnog, epskog i nostalgičnog. Iako nije službeni nastavak, trailer pokazuje koliko AI danas može realistično rekonstruirati viziju “Kralja Conana” kakvu su obožavatelji desetljećima priželjkivali.

25.01. (09:00)

Ako izgleda predobro (ili preloše) da bi bilo istinito, onda vjerojatno nije

Kako prepoznati AI fejk fotke i video prije nego što ih podijelite sa svima

Prije nego što krenete u tehničke detalje, stanite i pogledajte fotku kao cjelinu. Zapitajte se: što točno vidite i koju poruku slika pokušava prenijeti? Što je u prvom planu, a što u pozadini? Tko je objavio fotku i imate li razloga vjerovati tom izvoru? Pomognu i dodatne informacije – gdje je objavljena, uz kakav opis i kome je namijenjena. Kritičko razmišljanje često je prvi i najvažniji korak. AI se i dalje često spotiče na sitnicama, posebno na rukama, licima i teksturama. Obratite pažnju na nelogičnosti poput viška prstiju, čudnog broja zuba, neprirodnog stapanja tonova kože ili površina koje izgledaju pretjerano glatko. Kvaliteta AI slika stalno napreduje, ali i dalje se događaju greške. Index

15.01. (21:00)

Gledaš, ali ne prepoznaješ

Ljudi teško razlikuju prava i AI lica, čak i kad misle da mogu

Istraživanje britanskih sveučilišta pokazalo je da ljudi slabo razlikuju stvarna lica od onih generiranih umjetnom inteligencijom (StyleGAN3). Bez obuke, tzv. superprepoznavači lažna lica prepoznali su u 41 % slučajeva, dok su prosječni sudionici postigli tek 31 %, što potvrđuje da su u tom zadatku prirodno uspješniji od drugih. Nakon kratke obuke, uspješnost je porasla na 64 %, odnosno 51 %, pri čemu je obuka jednako pomogla objema skupinama. Rezultati ukazuju na ozbiljne sigurnosne rizike u online provjeri identiteta. Bug

02.01. (21:00)

Brainrot algoritam

YouTube novim korisnicima masovno preporučuje niskokvalitetni AI sadržaj

Istraživanje Kapwinga pokazuje da je među prvih 500 YouTube preporuka novom korisniku čak 21 posto čista „splačina“, a dodatnih 33 posto sadržaj koji potiče tzv. brainrot. Analiza trend-kanala u više zemalja otkrila je stotine kanala temeljenih isključivo na takvom sadržaju, s milijardama pregleda i desecima milijuna dolara prihoda. Problem nije u kreatorima, nego u algoritmima koji favoriziraju jeftin, masovno proizveden AI sadržaj, posebno kod novih korisnika bez povijesti gledanja. Mreža

30.12.2025. (17:00)

Budi originalan, ne koristi AI

Umjetna inteligencija i kreativnost: povratak na poznato

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Patterns pokazuje da generativni AI modeli, kada djeluju bez ljudske intervencije, brzo gube kreativnu raznolikost. U eksperimentu “vizualnog pokvarenog telefona”, modeli Stable Diffusion XL i LLaVA nakon niza ponavljanja konvergirali su prema svega dvanaest ponavljajućih tema, bez obzira na početne opise. Istraživači zaključuju da AI ne pokazuje autonomnu kreativnost, već odražava pristranost iz podataka na kojima je trenirana, što vodi kulturnom konformizmu, a ne originalnosti. Bug

28.12.2025. (10:00)

Brainrot internet

AI smeće preplavljuje YouTube: algoritmi guraju niskokvalitetni sadržaj i milijunske zarade

Novo istraživanje pokazuje da više od 20% YouTube preporuka novim korisnicima čini niskokvalitetni AI sadržaj, tzv. “AI slop”, proizveden isključivo radi pregleda i zarade. Takvi kanali godišnje zarađuju oko 117 milijuna dolara i ukupno imaju 63 milijarde pregleda. Posebno su popularni među djecom i u zemljama poput Španjolske, Indije i Egipta. Iza bizarnih videa stoji globalna industrija koja optimizira sadržaj za algoritme, često uz više savjetnika nego stvarne kreativnosti. The Guardian, Index

25.12.2025. (12:00)

I dalje im bježe zakoni fizike

Umjetno generirani video sadržaj postaje sve uvjerljiviji, no postoje znakovi da ga prepoznate

Mnogi od njih izgledaju zapanjujuće stvarno i gotovo su nerazlučivi od stvarnih snimaka. Ipak, postoje tragovi po kojima ih možete prepoznati, pa se ne dajte zavarati. Modeli umjetne inteligencije i dalje imaju problema sa složenim sekvencama pokreta. Stoga obratite pozornost na:

  • neprirodno fleksibilne ruke ili dijelove tijela
  • pokrete koji naglo prestaju ili su trzavi
  • ruke ili lica koja kratko trepere ili se deformiraju
  • ljude koji nakratko nestaju na slici ili nepravilno komuniciraju s objektima.

Pozadine koje ne ostaju stabilne čest su pokazatelj kako iza video uratka stoji umjetna inteligencija. Objekti mijenjaju oblik ili položaj, tekstovi na zidovima postaju hrpa slova ili nisu čitljivi. Izvori svjetlosti također se ponekad mijenjaju na neprirodan način. Neki od znakova su ako koža na licu djeluje preglatko, avalja obratiti pozornost kretanje kose, pogotovo na rubu. Sora2 postavlja animirani vodeni žig u videozapis. No, korisnici ga često uklanjaju, pa imajte to na umu. PC World, tportal