Treniranje mozga

Već u prvom tjednu kuju se planovi kako prestati pušiti, jesti zdravije, više vježbati, meditirati, štedjeti i čitati ili pak kako bolje postaviti granice… no to se brzo raspline. Novo Liderovo Mikroučenje donosi par savjeta, i to onih koji su znanstveno dokazani da funkcioniraju. Stvar je u usvajanju novih navika – odaberete jednu naviku, povežete je s već postojećom, te ju za početak maksimalno pojednostavite. Primjerice, umjesto “vježbat ću” počnite s izbjegavanjem dizala ili transportnih sredstava gdje to nije potrebno. Ili, ako već jutro počinjete s kavom, složite si uz kavu i smoothie. Nekoliko puta ponovite te radnje i ubrzo ćete ih usvojiti.