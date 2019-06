Kamate na kredite će padati – jer stanovništvo Hrvatske stari

Neto financijeri odriču se nečega, da bismo mi imali onih 10,7 milijardi eura alokacije iz EU fondova u proračunskom razdoblju 2014-2020, što se može “povući” do 2023. Velik je to novac… Kad Hrvatska dostigne takav stupanj razvitka u odnosu na prosjek EU, za fondovima neće više biti potrebe. U sljedećem ciklusu to će se dogoditi Češkoj, Sloveniji i Estoniji, koje su već pristojno razvijene europske zemlje – još uvijek ispod prosjeka EU, ali ne daleko od njega (80-90% od prosjeka). U svakom slučaju, cilj bi trebao biti da ova sveprisutna priča o EU fondovima što prije nestane – nudi Velimir Šonje zdraviju paradigmu vezanu za EU fondove na Ekonomskom labu.