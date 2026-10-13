Okus ostaje, ali ne stimulira živce
Kava bez kofeina ima neočekivan učinak na mozak, može pospješiti pamćenje
Manje istraživanje objavljeno u časopisu Nature Communications pokazalo je da kava bez kofeina poboljšava rezultate na testovima pamćenja, dok kava s kofeinom nije imala taj učinak. Standardna kava smanjuje anksioznost i povećava budnost, no obje vrste ublažavaju stres i mijenjaju crijevni mikrobiom. Znanstvenici, predvođeni neurobiologom Johnom Cryanom, smatraju da ključnu ulogu imaju polifenoli iz kave. Ti biljni spojevi hrane crijevne mikrobe i tako utječu na komunikaciju između crijeva i mozga. Zbog toga kava, čak i bez kofeina, djeluje kao složen prehrambeni čimbenik koji povoljno utječe na metabolizam, emocije i kognitivne sposobnosti. Index