Danas (08:00)

Lagano postaje luksuznija od doručka

Klimatske promjene podižu cijene kave

Globalna proizvodnja kave raste sporo, dok cijene rastu vrtoglavo zbog klimatskih promjena, ekstremnih vremenskih uvjeta i troškova proizvodnje. Brazil i Vijetnam vodeći su proizvođači, a SAD najveći potrošač. Hrvatska uvozi najviše iz Slovenije i Italije, s rastućim trgovinskim deficitom. Arabica dominira tržištem, ali osjetljivost na suše i bolesti smanjuje prinose. Realni uvoz Hrvatske stagnira, a nominalni se povećava, potvrđujući da rast cijena smanjuje domaću potrošnju. Klimatske promjene i dalje će utjecati na globalne cijene kave. Lider


Petak (17:00)

Sve zbog ovaca na kofeinu

Dnevnik nomada u Etiopiji, kolijevci kave: Priča o pastiru i ovcama

Sve počinje u regiji Kafa, gdje je, prema legendi, živio mladi pastir Kaldi. Jednog dana primijetio je da su mu ovce neuobičajeno živahne – skakale su, trčale i nikako se nisu smirivale. Kaldi ih je odlučio pratiti i otkrio kako jedu male crvene bobice s grma. Znatiželjan, i sam ih je probao – i odmah osjetio nalet energije. Kada je vijest o “čudesnim bobicama” prenio redovnicima, oni su ga, naravno, proglasili ludim i bacili plodove u vatru. – I tada se, po prvi put u povijesti, iz vatre počeo širiti božanski miris – miris pržene kave, prepričava Kristijan Iličić za HRT uz osmijeh. Legenda ili istina – tko zna? Ali jedno je sigurno: bez tog pastira svijet bi jutra započinjao puno teže.

15.10. (10:00)

Kad ti jutarnji espresso počne izgledati kao investicija

Kako se razbuditi bez kave – i bez minusa na računu

Iako je mnogima kava prva jutarnja misao, postoje jednostavniji i jeftiniji načini za razbuđivanje. Stručnjaci savjetuju čašu vode s limunom za hidrataciju i energiju, kratko istezanje ili šetnju za pokretanje cirkulacije, te tuširanje hladnom vodom za trenutni šok-budilicu. Umjereno kofeinske alternative poput matche i zelenog čaja mogu pružiti blaži poticaj bez naglog pada energije. Ukratko – jutro može početi i bez kave, pogotovo kad cijena po šalici već traži ratu kredita. Savjeti

14.10. (09:00)

Kad ti i kava plačete zbog inflacije

Globalno tržište kave pred najvećom krizom u desetljeću

Cijene kave dosegle su rekordne razine zbog klimatskih promjena, suša u Brazilu i Vijetnamu, carina na brazilski izvoz i rasta troškova proizvodnje. Uz to, bolesti poput lisne hrđe, manjak radne snage i zahtjevi za održivom proizvodnjom dodatno smanjuju prinose. Brazil i Vijetnam, koji zajedno čine više od polovice svjetske proizvodnje, najteže su pogođeni. Analitičari očekuju da će se tržište stabilizirati tek za tri godine, a cijena šalice kave porasti 4–7 posto već iduće godine. Poslovni

13.10. (16:00)

Kavu u mješalicu za beton - doza kakva ponekad dobro dođe

Kružna ekonomija primjenjiva i u građevini: U Australiji od taloga kave napravili bio-beton

Australski znanstvenici s RMIT sveučilišta razvili su beton 30% jači dodavanjem prženog taloga kave, obrađenog na 350°C u bio-ugljen. Ova inovacija istovremeno smanjuje globalni organski otpad i potrebu za vađenjem pijeska, čime štiti okoliš. Istraživanja su još u ranoj fazi, fokusirana na trajnost i otpornost na ekstremne temperature, dok se testira i bio-ugljen od drugih organskih ostataka poput piljevine i hrane. Rješenje spaja kružnu ekonomiju i građevinsku inovaciju, obećavajući održiviju i ekološki prihvatljiviju budućnost betona. Green

11.10. (16:00)

Kažu da, ukoliko zamijenite svoju jutarnju kavu sa zelenim čajem, možete izgubiti i do 87 % ono malo životne radosti što vam je još preostalo

Kava je ukusno i zdravo piće – ako je dobro pržena

Miris kave potječe od dvadesetak kemijskih spojeva koji nastaju prženjem, a najvažniji među njima su pirazini, ketoni i furani. Znanstvenici iz Ekvadora analizirali su različite razine prženja (RL85–RL25) i zaključili da prekratko ili predugo prženje uništava aromu i stvara neugodne, pa i toksične spojeve. Idealna ravnoteža postiže se prženjem tri minute (RL55), kada kava oslobađa najprivlačniji „roasted coffee“ miris bez štetnih tvari. Prepržena kava, upozoravaju autori, može sadržavati i kancerogene spojeve – zato poslušajte nos, on zna. Nenad Raos za Bug

01.10. (16:00)

Robusta nervoza, arabica depresija

Cijene kave rastu, a razloge treba tražiti na plantažama svjetskog Juga i u poremećajima globalne trgovine

Cijene kave rastu zbog klimatskih promjena, suša, poplava i poremećaja u lancima opskrbe. Brazil, najveći proizvođač arabice, i Vijetnam, glavni izvoznik robuste, bilježe značajne padove proizvodnje. Posljedica su skokovi cijena – arabica je lani poskupjela 58 %, robusta čak 70 %. Predviđa se da će do 2050. površine za uzgoj kave pasti za polovicu. To znači skuplju jutarnju šalicu, bilo kod kuće ili u kafiću, jer se troškovi uzgoja i transporta prelijevaju na police trgovina i račune gostiju. Faktograf

01.10. (15:47)

29.08. (20:00)

Dok pijemo brzinsku kavu, oči možda gube fokus

Instant-kava povezana s većim rizikom od gubitka vida kod starijih

Novo istraživanje sugerira da konzumacija instant-kave može povećati rizik od suhe senilne degeneracije makule (AMD), glavnog uzroka gubitka vida kod starijih. Studija, provedena na više od 500.000 sudionika britanske baze UK Biobanka, nije pronašla isti učinak kod mljevene ili bezkofeinske kave. Znanstvenici smatraju da rizik može proizaći iz kemijskih promjena, aditiva ili nusproizvoda nastalih tijekom obrade instant-kave. Ipak, rezultati su ograničeni europskim uzorkom i nedostatkom detalja o vrstama kave, a kava i dalje ima potencijalne neuroprotektivne učinke. Index

02.08. (22:00)

Osim što vas razbuđuje, sad i spašava od uboda

Talog kave – neočekivani saveznik u borbi protiv komaraca

Talog kave može pomoći u smanjenju broja komaraca jer je toksičan za njihove ličinke u stajaćim vodama. Bacanjem taloga u lokve ili spaljivanjem na tanjurićima možete utjecati na njihovu populaciju. Dim odbija odrasle komarce, dok talog u vodi ubija ličinke. Iako ne rješava problem u potpunosti, ovaj pristupačan trik može vam olakšati ljetne večeri bez previše uboda. tportal

18.07. (15:00)

I kava ima loš dan

Šalica luksuza: Kava sve skuplja, a država ne popušta

Cijene sirove kave na svjetskim burzama rastu zbog Trumpovih carina na brazilsku kavu i loših vremenskih uvjeta. Kilogram arabice poskupio je s osam na gotovo 14 eura, a domaći pržioničari i ugostitelji očekuju daljnji pritisak na cijene. Iako su neki pod višegodišnjim ugovorima, najavljuju moguća poskupljenja. U Hrvatskoj dodatni problem predstavljaju visoke trošarine, koje čine kavu skupljom nego u susjednim državama. Prosječna šalica već sada košta 2,14 eura, a budućnost ne miriše na jeftiniju kavu. tportal