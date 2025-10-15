Kako se razbuditi bez kave – i bez minusa na računu - Monitor.hr
Danas (08:00)

Kad ti jutarnji espresso počne izgledati kao investicija

Kako se razbuditi bez kave – i bez minusa na računu

Iako je mnogima kava prva jutarnja misao, postoje jednostavniji i jeftiniji načini za razbuđivanje. Stručnjaci savjetuju čašu vode s limunom za hidrataciju i energiju, kratko istezanje ili šetnju za pokretanje cirkulacije, te tuširanje hladnom vodom za trenutni šok-budilicu. Umjereno kofeinske alternative poput matche i zelenog čaja mogu pružiti blaži poticaj bez naglog pada energije. Ukratko – jutro može početi i bez kave, pogotovo kad cijena po šalici već traži ratu kredita. Savjeti


Kao prvo, nije dobro stiskati 'snooze' na budilici jer ćete se nakon ponovnog, naglog buđenja samo osjećati umorno i bezvoljno. Nemojte odmah čitati e-mailove ili piti kavu, radije spremite krevet i doručkujte te skupite pozitivne misli, savjetuju stručnjaci.

7 stvari koje ne smijete napraviti nakon buđenja

Šalica kave odmah nakon buđenja, surfanje po internetu ili provjeravanje e-maila i odgađanje alarma neke su od loših jutarnjih navika. Umjesto toga, ujutro bismo trebali odmah ustati i popiti vodu, dići rolete, složiti krevet i obući se, a ispijanje kave ostaviti za vrijeme nakon 9:30.

