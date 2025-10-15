Kad ti jutarnji espresso počne izgledati kao investicija

Iako je mnogima kava prva jutarnja misao, postoje jednostavniji i jeftiniji načini za razbuđivanje. Stručnjaci savjetuju čašu vode s limunom za hidrataciju i energiju, kratko istezanje ili šetnju za pokretanje cirkulacije, te tuširanje hladnom vodom za trenutni šok-budilicu. Umjereno kofeinske alternative poput matche i zelenog čaja mogu pružiti blaži poticaj bez naglog pada energije. Ukratko – jutro može početi i bez kave, pogotovo kad cijena po šalici već traži ratu kredita. Savjeti