Nije baš za šalicu, ali jest za tanjur

Sve počinje u regiji Kafa, gdje je, prema legendi, živio mladi pastir Kaldi. Jednog dana primijetio je da su mu ovce neuobičajeno živahne – skakale su, trčale i nikako se nisu smirivale. Kaldi ih je odlučio pratiti i otkrio kako jedu male crvene bobice s grma. Znatiželjan, i sam ih je probao – i odmah osjetio nalet energije. Kada je vijest o “čudesnim bobicama” prenio redovnicima, oni su ga, naravno, proglasili ludim i bacili plodove u vatru. – I tada se, po prvi put u povijesti, iz vatre počeo širiti božanski miris – miris pržene kave, prepričava Kristijan Iličić za HRT uz osmijeh. Legenda ili istina – tko zna? Ali jedno je sigurno: bez tog pastira svijet bi jutra započinjao puno teže.