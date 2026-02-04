Talog od kave: otpad koji nije skroz za baciti - Monitor.hr
Nije baš za šalicu, ali jest za tanjur

Talog od kave: otpad koji nije skroz za baciti

Talog od kave (zoc) nije samo otpad nego potencijalna sirovina za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju. Brazilski znanstvenici pokazali su da je bogat vlaknima, mastima i bioaktivnim spojevima te kemijski sličan drvu. Ultrazvučnom obradom u vodi iz zoca se mogu izdvojiti kofein i polifenoli, dok preostali materijal postaje još bogatiji vlaknima i prikladan kao dodatak hrani. Tako se otpad pretvara u korisnu, zdravstveno zanimljivu sirovinu. Nenad Raos za Bug


06.12.2025. (23:00)

Šampon za dobro jutro

Pomaže li kofein u šamponu protiv ćelavosti? Što kaže znanost


Kofein u šamponima obećava spas od ćelavosti jer blokira adenozin, podiže cAMP i IGF-1, te smanjuje štetni TGF-β2 u folikulu dlake. Laboratorijski dokazi pokazuju da doista prodire u folikul i potiče rast stanica kose. Međutim, kliničkih studija visoke kvalitete gotovo da nema, a većina kofeina iz šampona završi na koži, ne u korijenu dlake. Zadovoljstvo korisnika je veliko, ali objektivni dokazi slabi. Zaključak: kofein je među najsigurnijim opcijama (nema ozbiljnih nuspojava kao finasterid ili minoksidil), ne šteti, a možda i malo pomogne – bolje nego ništa, a miriše na kavu i budi nadu. Nenad Raos za Bug

24.10.2025. (19:00)

Kad od kave tražiš nešto više

Espresso i biciklizam: Kako kofein stvarno utječe na tvoju vožnju

Biciklisti često povezuju espresso s energijom, no bez šećera on zapravo ne daje “gorivo”, već kratkotrajni poticaj kofeina. Znanstveno je dokazano da umjerene količine (do dvije šalice dnevno) mogu poboljšati performanse i budnost. Oni koji redovito piju više kave taj učinak gube jer se tijelo prilagođava. Espresso može pomoći kad vam ponestane volje ili energije, ali samo privremeno – otprilike sat vremena. Pretjerivanje vodi suprotnom efektu, zato uživajte umjereno i sačuvajte kavu za trenutke kad vam stvarno treba motivacijski “boost”. Biker

23.10.2025. (10:00)

Lagano postaje luksuznija od doručka

Klimatske promjene podižu cijene kave

Globalna proizvodnja kave raste sporo, dok cijene rastu vrtoglavo zbog klimatskih promjena, ekstremnih vremenskih uvjeta i troškova proizvodnje. Brazil i Vijetnam vodeći su proizvođači, a SAD najveći potrošač. Hrvatska uvozi najviše iz Slovenije i Italije, s rastućim trgovinskim deficitom. Arabica dominira tržištem, ali osjetljivost na suše i bolesti smanjuje prinose. Realni uvoz Hrvatske stagnira, a nominalni se povećava, potvrđujući da rast cijena smanjuje domaću potrošnju. Klimatske promjene i dalje će utjecati na globalne cijene kave. Lider

17.10.2025. (19:00)

Sve zbog ovaca na kofeinu

Dnevnik nomada u Etiopiji, kolijevci kave: Priča o pastiru i ovcama

Sve počinje u regiji Kafa, gdje je, prema legendi, živio mladi pastir Kaldi. Jednog dana primijetio je da su mu ovce neuobičajeno živahne – skakale su, trčale i nikako se nisu smirivale. Kaldi ih je odlučio pratiti i otkrio kako jedu male crvene bobice s grma. Znatiželjan, i sam ih je probao – i odmah osjetio nalet energije. Kada je vijest o “čudesnim bobicama” prenio redovnicima, oni su ga, naravno, proglasili ludim i bacili plodove u vatru. – I tada se, po prvi put u povijesti, iz vatre počeo širiti božanski miris – miris pržene kave, prepričava Kristijan Iličić za HRT uz osmijeh. Legenda ili istina – tko zna? Ali jedno je sigurno: bez tog pastira svijet bi jutra započinjao puno teže.

15.10.2025. (10:00)

Kad ti jutarnji espresso počne izgledati kao investicija

Kako se razbuditi bez kave – i bez minusa na računu

Iako je mnogima kava prva jutarnja misao, postoje jednostavniji i jeftiniji načini za razbuđivanje. Stručnjaci savjetuju čašu vode s limunom za hidrataciju i energiju, kratko istezanje ili šetnju za pokretanje cirkulacije, te tuširanje hladnom vodom za trenutni šok-budilicu. Umjereno kofeinske alternative poput matche i zelenog čaja mogu pružiti blaži poticaj bez naglog pada energije. Ukratko – jutro može početi i bez kave, pogotovo kad cijena po šalici već traži ratu kredita. Savjeti

14.10.2025. (09:00)

Kad ti i kava plačete zbog inflacije

Globalno tržište kave pred najvećom krizom u desetljeću

Cijene kave dosegle su rekordne razine zbog klimatskih promjena, suša u Brazilu i Vijetnamu, carina na brazilski izvoz i rasta troškova proizvodnje. Uz to, bolesti poput lisne hrđe, manjak radne snage i zahtjevi za održivom proizvodnjom dodatno smanjuju prinose. Brazil i Vijetnam, koji zajedno čine više od polovice svjetske proizvodnje, najteže su pogođeni. Analitičari očekuju da će se tržište stabilizirati tek za tri godine, a cijena šalice kave porasti 4–7 posto već iduće godine. Poslovni

13.10.2025. (16:00)

Kavu u mješalicu za beton - doza kakva ponekad dobro dođe

Kružna ekonomija primjenjiva i u građevini: U Australiji od taloga kave napravili bio-beton

Australski znanstvenici s RMIT sveučilišta razvili su beton 30% jači dodavanjem prženog taloga kave, obrađenog na 350°C u bio-ugljen. Ova inovacija istovremeno smanjuje globalni organski otpad i potrebu za vađenjem pijeska, čime štiti okoliš. Istraživanja su još u ranoj fazi, fokusirana na trajnost i otpornost na ekstremne temperature, dok se testira i bio-ugljen od drugih organskih ostataka poput piljevine i hrane. Rješenje spaja kružnu ekonomiju i građevinsku inovaciju, obećavajući održiviju i ekološki prihvatljiviju budućnost betona. Green

11.10.2025. (16:00)

Kažu da, ukoliko zamijenite svoju jutarnju kavu sa zelenim čajem, možete izgubiti i do 87 % ono malo životne radosti što vam je još preostalo

Kava je ukusno i zdravo piće – ako je dobro pržena

Miris kave potječe od dvadesetak kemijskih spojeva koji nastaju prženjem, a najvažniji među njima su pirazini, ketoni i furani. Znanstvenici iz Ekvadora analizirali su različite razine prženja (RL85–RL25) i zaključili da prekratko ili predugo prženje uništava aromu i stvara neugodne, pa i toksične spojeve. Idealna ravnoteža postiže se prženjem tri minute (RL55), kada kava oslobađa najprivlačniji „roasted coffee“ miris bez štetnih tvari. Prepržena kava, upozoravaju autori, može sadržavati i kancerogene spojeve – zato poslušajte nos, on zna. Nenad Raos za Bug

01.10.2025. (16:00)

Robusta nervoza, arabica depresija

Cijene kave rastu, a razloge treba tražiti na plantažama svjetskog Juga i u poremećajima globalne trgovine

Cijene kave rastu zbog klimatskih promjena, suša, poplava i poremećaja u lancima opskrbe. Brazil, najveći proizvođač arabice, i Vijetnam, glavni izvoznik robuste, bilježe značajne padove proizvodnje. Posljedica su skokovi cijena – arabica je lani poskupjela 58 %, robusta čak 70 %. Predviđa se da će do 2050. površine za uzgoj kave pasti za polovicu. To znači skuplju jutarnju šalicu, bilo kod kuće ili u kafiću, jer se troškovi uzgoja i transporta prelijevaju na police trgovina i račune gostiju. Faktograf

01.10.2025. (15:47)

Međunarodni je dan kave, prigodno ga proslavite