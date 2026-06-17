Ako se zapali, jao si ga vama
Kina uvodi brutalno stroge sigurnosne standarde za električna vozila
Kina od 1. srpnja 2026. uvodi dva rigorozna nacionalna standarda za električna vozila i baterije (GB18384—2025 i GB38031—2025). Nova pravila propisuju obvezni fizički mehanizam isključivanja visokonaponskog kruga jednim dodirom, zamjenjujući nesigurnija softverska rješenja. Ljestvica za baterije podignuta je do maksimuma: umjesto pukog petominutnog upozorenja prije eksplozije, baterije se u slučaju kvara uopće ne smiju zapaliti, a dim ne smije ugroziti putnike. Uvode se i testovi udara u podnicu te provjera nakon 300 brzih punjenja. Stručnjaci predviđaju da će ovi propisi eliminirati jeftine, niskokvalitetne proizvođače s tržišta. Revija HAK