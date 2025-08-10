Sunce, more i… eksplozija?
Prijenosne baterije koristan su dodatak na putovanjima, no visoke temperature im predstavljaju ozbiljan rizik
Powerbankovi su ljeti posebno izloženi opasnosti od pregrijavanja, što može skratiti njihov vijek ili izazvati ozbiljne kvarove. Temperature iznad 30°C ubrzavaju degradaciju baterije, a u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do požara ili eksplozije. Znakovi upozorenja uključuju nadutost, promjenu boje, curenje, neuobičajene zvukove ili mirise. Sigurna uporaba podrazumijeva zaštitu od izravnog sunca, punjenje na prozračenom mjestu i korištenje kvalitetnih punjača. Prevencija i odgovorno rukovanje ključ su dugovječnosti i sigurnosti uređaja. Bug