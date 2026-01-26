Made in China, sastavljeno u Njemačkoj

U Africi ne nedostaje inovacija, a Paul Waweru iz Kenije savršen je primjer te domišljatosti. Godinama spašava rabljenu elektroniku koja bi inače završila na otpadu. Baterije mogu koštati samo 0,50 kenijskih šilinga, koje Waweru koristi za ćelije koje još uvijek mogu držati naboj. Kad ih ima dovoljno, konfigurira ih u pakete baterija kako bi zamijenio motore s unutarnjim izgaranjem postojećih skutera i bicikala. Potpuno punjenje na prijenosnoj bateriji iznosi oko 100 kilometara i može se potpuno napuniti za 45 minuta za manje od pola cijene punog spremnika goriva. Green