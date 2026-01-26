Made in China, sastavljeno u Njemačkoj
Kineski baterijski div CATL u Njemačkoj: kako tvornica u Tiringiji mijenja odnose Europe i Kine
Tvornica kineskog diva CATL u Arnstadtu simbol je novog odnosa Europe i Kine: visokoautomatizirana proizvodnja, malo radnika i snažna lokalna uključenost. Pogon godišnje proizvodi 14 GWh baterija za europske proizvođače, uz suradnju s Fraunhoferovim institutom na razvoju novih tehnologija. Dok Njemačka i EU profitiraju kroz radna mjesta i znanje, Bruxelles sve ozbiljnije razmatra regulaciju kineskih ulaganja. Kina je zahvaljujući dugogodišnjim subvencijama postala tehnološki lider, ali Europa još vidi priliku u sljedećoj generaciji baterija. DW