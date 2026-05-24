Baterije koje ne vole dramu

Dok potražnja za litijem vrtoglavo raste, njegove mane poput zapaljivosti i teškog rudarenja tjeraju znanstvenike na traženje alternativa. Vanadijeve redoks protočne baterije (VRFB) ističu se kao sigurno rješenje za skladištenje obnovljive energije. Za razliku od litij-ionskih, koriste vodene elektrolite pa nema rizika od požara, a traju desetljećima uz minimalan pad kapaciteta. Iako su zbog niske energetske gustoće prevelike za mobitele i zahtijevaju visoka početna ulaganja, savršene su za elektroenergetske mreže. Kina, Australija i Velika Britanija već grade masivne VRFB sustave kako bi osigurale stabilnost mreže i uspješno skladištile energiju sunca i vjetra. Interesting Engineering