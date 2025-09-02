Kad Putin, Kim i Xi zajedno marširaju, Zapad gubi Wi-Fi signal
Kina: Xi i prijatelji na najvećoj vojnogodišnjoj zabavi
Kina priređuje najveću vojnu paradu u povijesti povodom 80. obljetnice japanske kapitulacije, uz prisutnost Vladimira Putina i Kim Jong Una. Parada, spektakl vojne moći i diplomatskog utjecaja, pokazuje kineski uspon kao autoritarne sile i promovira alternativnu verziju Drugog svjetskog rata. Sudjeluju samo neki zapadni čelnici, dok lokalno stanovništvo kritizira troškove i logističke zastoje. Prikaz hipersoničnih projektila i dronova simbolizira kinesku ambiciju za multipolarnim svijetom i jačanje regionalne diplomacije. Index