Danas (11:00)

Kad Putin, Kim i Xi zajedno marširaju, Zapad gubi Wi-Fi signal

Kina: Xi i prijatelji na najvećoj vojnogodišnjoj zabavi

Kina priređuje najveću vojnu paradu u povijesti povodom 80. obljetnice japanske kapitulacije, uz prisutnost Vladimira Putina i Kim Jong Una. Parada, spektakl vojne moći i diplomatskog utjecaja, pokazuje kineski uspon kao autoritarne sile i promovira alternativnu verziju Drugog svjetskog rata. Sudjeluju samo neki zapadni čelnici, dok lokalno stanovništvo kritizira troškove i logističke zastoje. Prikaz hipersoničnih projektila i dronova simbolizira kinesku ambiciju za multipolarnim svijetom i jačanje regionalne diplomacije. Index


Slične vijesti

19.08. (22:00)

Malo više od "Bila mama Kukunka..."

Dječji vrtić u Kini…


Pitali smo umjetnu inteligenciju je li to stvarno, pa su rekli da je. Međutim, ovo nije standard već pojava u odabranim vrtićima, gdje djeca umjesto igre i pjesme uče praktične stvari, od kuhanja, šivanja do sporta.

10.07. (09:00)

Tišina pod kupolom: kad susjedi više ne znaju da ti kopaš temelje

Kineska gradilišta pod šator – doslovno


U kineskom gradu Jinanu postavljen je golemi 50-metarski napuhani kupolasti šator preko gradilišta, čime se znatno smanjuje buka i prašina. Ova struktura pokriva 20.000 kvadrata, koristi negativni tlak i sustave filtracije zraka te propušta dnevnu svjetlost kroz prozirne panele. Kupola se brzo postavlja i uklanja, što je čini idealnom za urbane sredine. Inženjerski praktično i ekološki prihvatljivo, rješenje je već postalo viralno na TikToku.

30.03. (16:00)

Kad led popusti, pritisak raste

Kina jača prisutnost u Arktiku, dok se led i geopolitika tope

Kina intenzivira svoju prisutnost u Arktiku, koristeći ledolomce i suradnju s Rusijom kako bi osigurala trgovačke i energetske interese. Zbog ubrzanog topljenja leda, otvaraju se nove pomorske rute, uključujući Sjeveroistočni prolaz uz Rusiju, koji bi mogao biti ključan za kineski uvoz plina. SAD i saveznici zabrinuti su zbog geopolitičkih posljedica, dok bogati resursi regije dodatno povećavaju napetosti. Uz sve to, vojna aktivnost Kine i Rusije u regiji raste, čime Arktik postaje novo poprište globalne strateške utakmice. DW

04.03. (18:00)

Dovoljno da griju cijelu Zemlju

U Kini otkrili nalazišta vrijednih minerala za proizvodnju energije, zalihe za 60 tisuća godina

Kina je objavila da su njezini geolozi u rudarskom kompleksu Bayan Obo, jednom od najvažnijih nalazišta rijetkih minerala na svijetu, identificirali golema nalazišta radioaktivnog elementa torija. Prema procjenama kineskih stručnjaka, te bi zalihe mogle zadovoljiti njihove energetske potrebe u idućih 60.000 godina. Znanstvenici već desetljećima vide torij kao moguću zamjenu za uran u nuklearnim reaktorima, no tek u posljednjih nekoliko godina ozbiljno se ulaže u razvoj tehnologija koje bi ga mogle koristiti. Dobra strana torijskih reaktora je to što proizvode radioaktivni otpad koji ima kraće vrijeme poluraspada pa znatno smanjuje problem dugotrajnog skladištenja nuklearnog otpada. Torij se teže može upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog oružja. Index

10.01. (13:00)

Da znaš, mnogo je dug

Uskoro otvorenje najdužeg tunela na svijetu, dug je 22,13 km i nalazi se u Kini

Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini većoj od 3 tisuće metara i prolazi kroz gorje Tian Shan, jedan od najvećih planinskih lanaca na svijetu, piše Forbes BiH. Vrijeme putovanja na drugu stranu gorja skratit će se s tri sata na samo 20 minuta. Ukupno vrijeme putovanja autocestom dugom 319,72 kilometra, koja sada prolazi kroz gorje, smanjit će se za više od polovice. Autocestu koja povezuje dva najnaseljenija grada ove kineske regije, Urumqi i Korlu, bit će moguće prijeći za samo tri sata umjesto dosadašnjih sedam. Forbes

24.12.2024. (17:00)

Došli smo do kraja, sad idemo prema natrag

Kinezi imaju riječ ‘neijuan’, koji označava društvo koje se više ne može razvijati

Doslovno znači kotrljanje prema unutra, odnosno involuciju, sociološki koncept koji označava društvo koje se više ne može razvijati, ma koliko god se trudilo. Isti se koncept može primijeniti i na pojedinca. Nakon desetljeća brzog rasta, mlađe generacije Kineza, naročito milenijalci i generacija Z osjećaju da više ne postoje poslovne prilike koje su bile dostupne njihovim roditeljima te da naporan rad više ne nudi zajamčene nagrade ili zadovoljstvo.

Iako su tijekom pandemije covida-19 mnogi bili fizički zarobljeni, velik je broj ljudi osjećao i ekonomsku zatvorenost. Naime, pojam ‘neijuan’ često se odnosi na opisivanje određenih grana kineskog gospodarstva. Vlasti u proteklih nekoliko godina masovno ulažu u ‘novu kvalitetu proizvodnih snaga’, dajući prednost istraživanjima, razvoju i proizvodnji u visokotehnološkim sektorima poput energetike te autoindustrije s naglaskom na solarnu energiju i električna vozila. No, prekomjerna proizvodnja, zajedno sa sankcijama iz SAD-a i Europske unije, dovela je do rasta cijena u nekim sektorima, što je naštetilo profitabilnosti. tportal

06.12.2024. (14:00)

Gejmeri s komforom

Mladi u Kini više ne idu u igraonice, sada cijele vikende provode u e-sport hotelima

U modernoj Kini nova vrsta hotela temeljito mijenja način kako mladi provode slobodno vrijeme. Ova specifična turistička ponuda, koja spaja virtualno igranje s fizičkim smještajem, stvara jedinstvenu poslovnu priliku i kulturološki fenomen koji privlači sve više pažnje investitora… Kineski pristup gaming industriji je dvojak. Iako vlada strogo regulira igranje, posebno za maloljetnike, istovremeno je prepoznala e-sport kao značajan pokretač gospodarskog rasta. Kina trenutno ima više od 21.000 e-sport hotela koji opslužuju gaming zajednicu od približno 490 milijuna igrača. Samo tržište e-sport smještaja generiralo je prihod od 2,7 milijardi dolara prošle godine. Ovi podaci pokazuju potencijal za daljnji rast novonastale industrije. Bug

02.12.2024. (00:00)

Kineski zeleni zid

Kina svoju najveću pustinju okružila šumom i završila 46 godina star projekt

Svoju su najveću pustinju Kinezi okružili šumom u sklopu inicijative da se zaustavi dezertifikacija i spriječe pustinjske oluje. Zeleni pojas oko Taklamakana, dugačak 3000 km, dovršen je danas u regiji Xinjiang nakon što su radnici zasadili stabla na zadnjih stotinu metara sjevernog ruba pustinje. Projekt poznat kao Veliki zeleni zid počeo je 1978. i dosad je zazelenjeno više od 30 milijuna hektara. Sadnja stabala na sušnom sjeverozapadu dovela je do toga da je do kraja prošle godine pod šumama bilo 25 posto teritorija Kine u odnosu na deset posto 1949. Index

06.11.2024. (23:00)

Svemirski ratovi u ekonomskom izdanju

EU carinama na kineska vozila odgovara na globalnu ekonomsku podjelu

Europska unija uvodi dodatne carine na kineska električna vozila zbog tvrdnji da subvencije kineskim proizvođačima narušavaju tržište. Ove protekcionističke mjere pogađaju i europske kompanije, osobito njemačke, koje ovise o kineskom tržištu. Kina je odavno prerasla ulogu “svjetske tvornice” i postala globalni igrač, a rastuća ekonomska podjela svijeta, uz američku dominaciju, dovela je Europu u nezavidnu poziciju između dva giganta. Kraj slobodne trgovine već je postao stvarnost, upozoravaju stručnjaci, a globalna tržišta sve više mijenjaju svoje lice. Poslovni