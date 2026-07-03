Kad drveće ide u teretanu i pije proteine
Kineske posađene šume rastu brže od prirodnih, ali samo na kratke staze
Nova studija otkriva da umjetno posađene šume u Kini, u sklopu projekta “Zeleni kineski zid”, rastu znatno brže od prirodnih. Glavni razlog je njihova mladost, ali i ljudska briga: odabir brzorastućih vrsta te uklanjanje korova omogućuju drveću da snažnije reagira na povišeni ugljični dioksid. Ipak, ta prednost doseže vrhunac između 30. i 40. godine života šume, nakon čega naglo opada. Znanstvenici stoga upozoravaju da su posađene šume odličan kratkoročni alat za upijanje CO2, ali prirodne šume ostaju nezamjenjive za dugoročnu stabilnost i skladištenje ugljika. Live Science