Kina provodi najskuplji vodovodni pothvat u povijesti, projekt SNWD, vrijedan 79 milijardi dolara. Sustav kanala dug 2.700 km povezuje jug bogat vodom sa sušnim sjeverom, opskrbljujući čak 185 milijuna ljudi. Kroz tri ključne rute (istočnu, središnju i planiranu zapadnu), projekt do 2050. planira godišnje prebacivati 44,8 milijardi kubnih metara vode. Inženjerski div koristi drevne kanale i moderne tunele ispod Žute rijeke, a zbog njegove je izgradnje preseljeno 330.000 ljudi. Usporedbe radi, sustav je pedeset puta veći od sličnih brazilskih projekata, čime potvrđuje status globalnog lidera u vodnoj sigurnosti. N1