Kineziološki: redovito kosimo ambroziju, samo smo sad na kolektivnom

“Zagreb je visoko u peludnoj zoni, a površine pod ambrozijom se povećavaju. U Zagrebu je 2011. godine ta površina iznosila 41 hektar da bi 2015. godine skočila na 320 hektara. Ta površina i dalje raste baš kao i broj alergičara. Među punoljetnima alergičnih na ambroziju je 20 posto, a ovih u dobi od 31 do 50 godina je čak 40-42 posto.” – kaže Miroslava Jaramaz, doktorica biotehničkih znanosti, koja ima plan kako se riješiti ambrozije – sadnjom biljke facelije. “Facelija štiti tlo od korova, posebice ambrozije. Izuzetno je korisna, a jeftina za uzgoj. Zahvaljujući svojim komparativnim prednostima, facelija preraste ambroziju te je naposljetku uguši.” Jutarnji

[expand trigpos=”below” title=”više” swaptitle=”manje”]”U urbanim sredinama, ambrozija se mehanički suzbija čupanjem i košnjom. No to je dosta neučinkovito, pa i skupo. Facelija se u Americi sije na velikim poljima i koristi za razne svrhe: od zelene gnojidbe, ukrasa, za pčelarstvo. Dobra je i u vinogradima te staklenicima i plastenicima gdje se sije kao brana od korova.”[/expand]