Neka godina počne, ako ničim, onda dobrom mjuzom

U godinama nakon Korejskog rata, kada je američka kultura krenula u svoju pojačanu turneju Europom i Azijom, američki vojnici u svojim su korejskim bazama, kao i klubovima izniklim oko njih, 1950-ih potražnjom stvorili ponudu, zatim scenu i onda čitav fenomen. Otac korejskog rock and rolla je Shin Jung-hyeon, rođen 1938. u Seulu, gdje je radio u tvornici lijekova i pohađao večernju školu. Nije mu pošlo za rukom biti violinist, ali je jako dobro prebirao po gitari, posve samouk. Svoje vještine stavio je u pogon s 19 godina, kada je koncertno debitirao pred američkim vojnicima. Devedesete su bile indie desetljeće, a tzv. nezavisni val nije zaobišao ni Koreju. Mnogi K-Rock bendovi uspjeli su se probiti na Zapad, ali daleko je to od uspjeha koji K-Pop postiže s ove strane Urala. Ravno do dna