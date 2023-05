Suha zemlja nikoga ne hrani

Tema prilagodbe posljedicama globalnog zatopljenja više nije tema koja je, kao nešto ranije, okupirala znanstvenike i zelene aktiviste, odnosno, samo užu javnost – te su posljedice sada počele utjecati na konkretne lokalne zajednice. Konkretnim posljedicama svjedoče uzgajivači dagnji koje masovno pomiru, ali i maslinari čiji je urod desetkovala suša kao i požari. Činjenica da ekstremne vremenske (ne)prilike postaju sve češće i ekstremnije kod mnogih izazivaju strah i zabrinutost, a moderna psihologija to naziva klimatskom anksioznošću. Brojna istraživanja, među kojima jedna otkriva kako 70 posto mladih u dobi od 12 do 18 godina zabrinuto za svijet koji će naslijediti, potvrđuju da je mladima ova tema važna. Razlozi su to zbog kojeg su se brojne mlade osobe uključile u klimatske pokrete koji na globalnoj razini postaju sve prisutniji i glasniji. Faktograf