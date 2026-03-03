Zlu ne trebalo, pričamo samo, da ne bi bilo...

Strani mediji objavili su popis zemalja koje bi mogle biti relativno sigurne u slučaju globalnog sukoba, ističući neutralnost, izoliranost i prirodne resurse. Među njima su Antarktika, Island, Novi Zeland, Australija, Tuvalu, Argentina, Čile, Južna Afrika, Butan, Švicarska, Indonezija i Fidži. Zemlje s razvijenom poljoprivredom i stabilnom politikom, poput Novog Zelanda i Švicarske, imaju veću otpornost na poremećaje opskrbe i moguće vojne udare. Popis je spekulativan, ali daje uvid u faktore sigurnosti u geopolitički nestabilnim vremenima i sve većim napetostima na Bliskom istoku. tportal