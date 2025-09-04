Koliko možete prirodno potamniti? Fitzpatrickova ljestvica otkriva koliko vaša koža stvarno podnosi sunce - Monitor.hr
Nije brončana boja nego signal da ste lagano karamelizirani

Koliko možete prirodno potamniti? Fitzpatrickova ljestvica otkriva koliko vaša koža stvarno podnosi sunce

Mnogi vjeruju da nakon što potamne više ne trebaju zaštitu od sunca, no to je opasna zabluda. Fitzpatrickova ljestvica, razvijena 1975. godine, jasno pokazuje da različiti fototipovi kože različito reagiraju na UV zračenje – od onih koji gotovo uvijek izgore do onih koji rijetko pocrvene. Poznavanje vlastitog fototipa pomaže u izboru SPF-a i prevenciji oštećenja poput bora, hiperpigmentacija i raka kože. Bez obzira na ten, UVA zrake ubrzavaju starenje kod svih, pa je zaštita nužna uvijek, a ne samo na plaži. Journal


Tvrdnje s društvenih mreža da sredstva za zaštitu od sunca uzrokuju rak kože su netočne i znanstveno neutemeljene. Nema dokaza da kreme izazivaju melanom, dok je jasno potvrđeno da UV zrake povećavaju rizik. Porast dijagnosticiranih slučajeva raka kože objašnjava se boljim otkrivanjem, neredovitom i nepravilnom primjenom zaštite te većom izloženošću suncu. Iako je prodaja krema u porastu, njihovo korištenje u praksi nije dovoljno učestalo ni pravilno da bi se mogla donijeti veza između upotrebe i porasta oboljenja. Krema štiti – ali samo ako je stvarno nanesena. DW

Općenita je zabluda da vam krema treba samo kada ste na suncu jer zrake prodiru do vas i kroz oblake. Iako SPF 50 predstavlja najvišu moguću zaštitu od sunca, kremu s ovim faktorom ipak je potrebno nanositi u redovitim intervalima. Zaštitni faktor kreme odnosi se samo na njegovu zaštitu od UVB zraka, a ne da će vas ta krema štititi i od UVA zraka koje krivimo za bore i znakove starenja kože. Kada birate kremu za sunčanje, odaberite proizvod koji je testiran na širokom spektru zaštite (i UVB i UVA). Broj SPF tehnički označava koliko minuta možete ostati na suncu, a da ne izgorite. Primjerice, kada nosite SPF 30, na suncu možete ostati trideset puta više nego kada na sebe niste nanijeli zaštitu. No problem je što se pritom ne uzima u obzir i tip kože, aktivnosti (npr. plivanje, sunčanje, znojenje) i UV indeks za taj dan. Novi list

 