Nije brončana boja nego signal da ste lagano karamelizirani
Koliko možete prirodno potamniti? Fitzpatrickova ljestvica otkriva koliko vaša koža stvarno podnosi sunce
Mnogi vjeruju da nakon što potamne više ne trebaju zaštitu od sunca, no to je opasna zabluda. Fitzpatrickova ljestvica, razvijena 1975. godine, jasno pokazuje da različiti fototipovi kože različito reagiraju na UV zračenje – od onih koji gotovo uvijek izgore do onih koji rijetko pocrvene. Poznavanje vlastitog fototipa pomaže u izboru SPF-a i prevenciji oštećenja poput bora, hiperpigmentacija i raka kože. Bez obzira na ten, UVA zrake ubrzavaju starenje kod svih, pa je zaštita nužna uvijek, a ne samo na plaži. Journal