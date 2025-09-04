Nije brončana boja nego signal da ste lagano karamelizirani

Općenita je zabluda da vam krema treba samo kada ste na suncu jer zrake prodiru do vas i kroz oblake. Iako SPF 50 predstavlja najvišu moguću zaštitu od sunca, kremu s ovim faktorom ipak je potrebno nanositi u redovitim intervalima. Zaštitni faktor kreme odnosi se samo na njegovu zaštitu od UVB zraka, a ne da će vas ta krema štititi i od UVA zraka koje krivimo za bore i znakove starenja kože. Kada birate kremu za sunčanje, odaberite proizvod koji je testiran na širokom spektru zaštite (i UVB i UVA). Broj SPF tehnički označava koliko minuta možete ostati na suncu, a da ne izgorite. Primjerice, kada nosite SPF 30, na suncu možete ostati trideset puta više nego kada na sebe niste nanijeli zaštitu. No problem je što se pritom ne uzima u obzir i tip kože, aktivnosti (npr. plivanje, sunčanje, znojenje) i UV indeks za taj dan. Novi list