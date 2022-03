Zdrava umjetnica

Ana Đurić Konstrakta svojom je pjesmom za Euroviziju podigla prašinu i stekla brojne fanove. U intervjuu za Novosti govori o slavi, umjetničkom radu i društvu: Kada ti nije dobro, tražiš izlaz, tražiš uzrok. Šta je do mene, šta je do društva, što sam nesposobna, što sam nesrećna, daj psihijatra, daj ishranu, daj jogu, daj meditaciju, idi trči, valjaj se po internetu, skini se sa mreže, popni se na mreže… beskraj…. Nije sve u mojim rukama, kako to svet danas voli da nametne i da nas ostavi u anksioznosti. Nije sve, ali nešto jeste… Ne ističem ja nezadovoljstvo kroz pesme, ja samo konstatujem.