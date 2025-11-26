Kralj Tomislav, spomenici i stvarnost: umjetnička intervencija Antonia Grgića - Monitor.hr
Kad srednji vijek pokuca, a sirotinja odgovori: “Nismo doma”

Kralj Tomislav, spomenici i stvarnost: umjetnička intervencija Antonia Grgića

Arhitekt Antonio Grgić u Galeriji Forum danas postavlja jednodnevni „Spomenik kralju Tomislavu“ kao kritiku ideološkog mitotvorstva i ignoriranja stvarnih društvenih problema. Umjesto kraljevskog sjaja, izložena je fotografija dr. Vladimira Ćepulića koja prikazuje sirotinju uoči proslave tisućite obljetnice hrvatskog kraljevstva. Grgić povezuje povijesnu bijedu s današnjim stambenim i socijalnim problemima te upozorava na političku instrumentalizaciju povijesti, zanemarivanje antifašističke baštine i „spomenikizaciju“ javnog prostora kojom se prikriva društveno urušavanje. Jutarnji, H-alter


Riječ je o natječaju koji je raspisala Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda, a izazov je bio u tome kako u zemlji koja ne želi takav spomenik i koja takav spomenik čak djelomično zakonski zabranjuje, taj spomenik ipak napraviti. To nije spomenik u onom tradicionalnom smislu, već se zapravo radi o sadnji šume. Ideja je da tisuće ljudi dobrovoljnim prilozima kupi to zemljište te kupi i posadi 8000 sadnica koliko je bilo žrtava. Kod šume je zanimljivo što se širi, živa je stvar, a svojim rastom transformira okoliš i to je ta ideja. Šuma kao simbol života iznad granica nacije, države, religije djeluje transformativno i pomirbeno na društvo jer se stvara imaginarna zajednica ljudi vlasnika tog zemljišta i sadnica koji imaju zajednički humanistički cilj. Ta zajednica može biti početak procesa pomirenja na ovim prostorina sa Srebrenicom kao centralnom simboličkom točkom. Rekao je Antonio Grgić za lokalni portal.