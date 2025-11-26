Kad srednji vijek pokuca, a sirotinja odgovori: “Nismo doma”
Kralj Tomislav, spomenici i stvarnost: umjetnička intervencija Antonia Grgića
Arhitekt Antonio Grgić u Galeriji Forum danas postavlja jednodnevni „Spomenik kralju Tomislavu“ kao kritiku ideološkog mitotvorstva i ignoriranja stvarnih društvenih problema. Umjesto kraljevskog sjaja, izložena je fotografija dr. Vladimira Ćepulića koja prikazuje sirotinju uoči proslave tisućite obljetnice hrvatskog kraljevstva. Grgić povezuje povijesnu bijedu s današnjim stambenim i socijalnim problemima te upozorava na političku instrumentalizaciju povijesti, zanemarivanje antifašističke baštine i „spomenikizaciju“ javnog prostora kojom se prikriva društveno urušavanje. Jutarnji, H-alter