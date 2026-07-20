Krčki most je nekad imao najveći luk na svijetu, danas treba nadogradnju - Monitor.hr
Danas (18:00)

Malo se čine i dva mosta

Krčki most je nekad imao najveći luk na svijetu, danas treba nadogradnju

Krčki most, svečano otvoren 1979. godine kao Titov most, bio je građevinsko čudo tog vremena s najvećim armiranobetonskim lukom na svijetu (390 metara), rekordom koji je držao 17 godina. Danas je ovaj simbol napretka, dug 1430 metara, postao prometno usko grlo zbog ogromnog turističkog priljeva i samo dviju traka. Unatoč uspješnim sanacijama oštećenja od soli i bure, zbog preopterećenosti se planira gradnja novog, modernijeg mosta južnije, kod poluotoka Lanterna. Projektiranje je započelo, a dovršetak nove prometne veze očekuje se oko 2030. godine. Lider


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Juhu!

Od danas se ukida mostarina za Krčki most

Naplata je odavno trebala biti ukinuta jer su otplaćeni troškovi izgradnje mosta. Umjesto da mostarina ove godine poskupi na sezonskih 39 kuna po osobnom vozilu, od danas svi preko Krčkoga mosta mogu ići besplatno. Odluka je to hrvatske Vlade, nakon višegodišnjih apela regionalnih političkih stranaka i brojnih prosvjeda. HRT

21.05.2020. (21:30)

Jao, pa baš je zgodno što su izbori!

Ukinuta mostarina za Krčki most – od 15. lipnja

Vlada je danas donijela odluku o spajanju Hrvatskih autocesta s Autocestom Rijeka-Zagreb, što će omogućiti ukidanje mostarine za Krčki most, što na snagu stupa 15. lipnja. Očekuje se i jeftinije poslovanje nove tvrtke, kao i uvođenje novog modela naplate cestarine. Pala danas i odluka da se posudi 200+276 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za oporavak od korona-krize i potresa.

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Krčki čelnici o mostarini: ‘Može mostarina ako ide u gradnju krčke Plave magistrale i novog mosta, a ne u kasu ARZ-a’

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Krčki most je jedini u Hrvatskoj pod naplatom. “Harač” je sada završio na – Ustavnom sudu

“Ako se nigdje u Hrvatskoj ne naplaćuje, neka tako bude i kod nas. Mostarina bi trebala iznositi 70 lipa, a ne 35 kuna. Šišaju nas ko ovce već 30 godina, vrijeme je da ta priča završi”, ističe Marko Boras Mandić predsjednik Unije Kvarnera i Primorsko-goranski dožupan koji je posljednjeg dana prošle godine podnio ustavnu tužbu zbog naplate mostarine na Krčkom mostu, jedinom u Hrvatskoj čiji se prelazak naplaćuje. Novi list

23.10.2018. (01:57)

Sprema se velika sanacija krčkog mosta: Potrajat će dvije godine i stajati 20 milijuna kuna. Plus još pet vijadukata.

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Velika očekivanja

Simulacije novog visećeg mosta na Krku

Novi Krčki most postoji u skicama, jer se na projektu pet godina ništa nije radilo. No jedna od mogućih opcija vrlo je zanimljiva, riječ je o projekciji visećeg mosta dugog oko 850 metara, koji bi bio lociran u neposrednoj blizini postojećeg mosta i spojio bi Krk s kopnom na lokaciji Voz, gdje bi se u produžetku nalazio i vijadukt dug oko 900 metara. Novi list

09.08.2016. (09:52)

Nečija nevolja, tuđa prilika

Prijevoz preko Krčkog mosta po buri turistima naplaćivali 50 do 150 eura

Kad je bura zaustavila promet krčkim mostom, privatne vučne službe (mnogi neregistrirani prijevoznici) na terenu su turistima nudila prijevoz preko mosta i unosno zaradila. Iznos za prijevoz motocikla bio je 50 eura, bicikla 20 eura, a kamp kućica 150 eura. “Ovo je pljačka, organizirana pljačka. Sramota za Hrvatsku. Nije to pošteno i sigurno ovo ne rade zakonski. Ma tko garantira da je kamp kućica zaštićenija na ovim autima vučne službe, ja mislim da je to još opasnije nego da je vučemo kao prikolicu za sobom”, kaže jedan ljuti Nijemac. Novi list