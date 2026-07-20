Malo se čine i dva mosta
Krčki most je nekad imao najveći luk na svijetu, danas treba nadogradnju
Krčki most, svečano otvoren 1979. godine kao Titov most, bio je građevinsko čudo tog vremena s najvećim armiranobetonskim lukom na svijetu (390 metara), rekordom koji je držao 17 godina. Danas je ovaj simbol napretka, dug 1430 metara, postao prometno usko grlo zbog ogromnog turističkog priljeva i samo dviju traka. Unatoč uspješnim sanacijama oštećenja od soli i bure, zbog preopterećenosti se planira gradnja novog, modernijeg mosta južnije, kod poluotoka Lanterna. Projektiranje je započelo, a dovršetak nove prometne veze očekuje se oko 2030. godine. Lider