Malo se čine i dva mosta

Kad je bura zaustavila promet krčkim mostom, privatne vučne službe (mnogi neregistrirani prijevoznici) na terenu su turistima nudila prijevoz preko mosta i unosno zaradila. Iznos za prijevoz motocikla bio je 50 eura, bicikla 20 eura, a kamp kućica 150 eura. “Ovo je pljačka, organizirana pljačka. Sramota za Hrvatsku. Nije to pošteno i sigurno ovo ne rade zakonski. Ma tko garantira da je kamp kućica zaštićenija na ovim autima vučne službe, ja mislim da je to još opasnije nego da je vučemo kao prikolicu za sobom”, kaže jedan ljuti Nijemac. Novi list